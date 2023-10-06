Кольоровий штурм: квартет бійців ЗСУ на Запоріжжі змусив окупантів втікати з позицій (фото)

Кількість окупантів перевищувала кількість бійців ЗСУ, але попри це українським захисникам вдалося захопити ворожі окопи.

На одній з ділянок фронту на території Запорізької області бійці ЗСУ провели штурм і вибили росіян з позицій. Окупанти втікали полем, але втекти вдалося не всім. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

Відео бою зафільмував український розвідувальний дрон. Штурм і зачистку російських позицій проводили бійці 2-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї ОГШБр на Запорізькому напрямку.

На кадрах видно, як під час штурму українські захисники, яких було в рази менше, ніж окупантів на позиції, використали кольорові димові шашки. Під прикриттям яскравого диму бійці ЗСУ спочатку захопили ворожі окопи, обійшовши заміновані ділянки. Російські загарбники не очікували такого натиску ЗСУ і кинулися навтьоки через поле.

Повідомляється, що внаслідок штурму чотирьох бійців ЗСУ вижив лише один окупант.

Нагадаємо, що ЗС РФ розуміють, що рано чи пізно втратять південний плацдарм — місто Токмак у Запорізькій області. Від позицій Сил оборони України до міста залишилося всього 16 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що командири підрозділів ЗС РФ на передовій все частіше відводять підрозділи з "розбитих позицій", щоб не жертвувати солдатами і утримувати їх.