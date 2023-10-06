Ракетний обстріл Харкова: виявили ще одне тіло, кількість поранених зросла (фото, відео)

Російські окупанти завдали удару по Харкову, влучивши у житлові будинки. В одному з них загинув 10-річний хлопчик, а пізніше під завалами знайшли і його бабусю.

На місці влучання російської ракету у Харкові виявили ще одне тіло. Внаслідок обстрілу ЗС РФ у житловому будинку загинула 68-річна жінка. Про це 6 жовтня повідомив у соцмережах голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Загибла жінка була бабусею раніше виявленого на місці удару 10-річного хлопчика та його 11-місячного брата, який отримав поранення.

За даними ОВА, внаслідок обстрілу постраждали 30 людей — 20 чоловіків, 9 жінок та 11-місячний хлопчик.

"Стан більшості поранених, у тому числі дитини, — середній. Також є кілька "легких" пацієнтів. Їм надали допомогу на місці. Переважно у людей вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. У двох постраждалих — гостра реакція на стрес", — зазначив Синєгубов.

Фото з місця подій Фото: ДСНС

Ракетний удар ЗС РФ по Харкову: руйнування

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали два багатоквартирні будинки. Також був зруйнований триповерховий житловий будинок.

Фото з місця подій Фото: ДСНС

"Внаслідок удару виникла пожежа площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь", — додав Клименко.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що залучила для розбору завалів 69 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Фото з місця подій Фото: ДСНС

Жителька зруйнованого будинку розповіла про удар

Як передає Фокус, у соцмережах з’явилося відео з коментарем місцевої мешканки. Вона розповіла, що батьки двох хлопчиків, один з яких загинув, разом з іншою дитиною перебувають у лікарні.

"Швидка забрала маму з малою дитиною, а батько сидів… Я не знаю, він, може, контужений, бо не балакав взагалі. А потім попросив, щоб, як дістануть хлопчика, повідомили у лікарню", — згадала жінка.

Вона поділилась, що на місці завалів залишились її кішки, тому переживає за них. Одного з улюбленців харків’янка змогла врятувати та винести з ураженого будинку.

Нагадаємо, зранку 6 жовтня у Харкові пролунали вибухи, і містом поїхали пожежні машини в напрямку центру. В обладміністрації інформували, що ворог поцілив по Київському та Основ’янському районах.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що під завалами знайшли тіло дитини — 10-річного хлопчика. У поліції повідомили, що, за попередніми даними, ЗС РФ вдарили по місту ракетами типу "Іскандер".

Також 6 жовтня речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому в Харкові спрацювала повітряна тривога лише після удару. З його слів, ворог міг застосувати тип озброєння, який ППО не вдається своєчасно виявляти.