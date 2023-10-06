Ракетний обстріл Харкова: виявили ще одне тіло, кількість поранених зросла (фото, відео)
Російські окупанти завдали удару по Харкову, влучивши у житлові будинки. В одному з них загинув 10-річний хлопчик, а пізніше під завалами знайшли і його бабусю.
На місці влучання російської ракету у Харкові виявили ще одне тіло. Внаслідок обстрілу ЗС РФ у житловому будинку загинула 68-річна жінка. Про це 6 жовтня повідомив у соцмережах голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Загибла жінка була бабусею раніше виявленого на місці удару 10-річного хлопчика та його 11-місячного брата, який отримав поранення.
За даними ОВА, внаслідок обстрілу постраждали 30 людей — 20 чоловіків, 9 жінок та 11-місячний хлопчик.
"Стан більшості поранених, у тому числі дитини, — середній. Також є кілька "легких" пацієнтів. Їм надали допомогу на місці. Переважно у людей вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. У двох постраждалих — гостра реакція на стрес", — зазначив Синєгубов.
Ракетний удар ЗС РФ по Харкову: руйнування
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали два багатоквартирні будинки. Також був зруйнований триповерховий житловий будинок.
"Внаслідок удару виникла пожежа площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь", — додав Клименко.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що залучила для розбору завалів 69 рятувальників та 14 одиниць техніки.
Жителька зруйнованого будинку розповіла про удар
Як передає Фокус, у соцмережах з’явилося відео з коментарем місцевої мешканки. Вона розповіла, що батьки двох хлопчиків, один з яких загинув, разом з іншою дитиною перебувають у лікарні.
"Швидка забрала маму з малою дитиною, а батько сидів… Я не знаю, він, може, контужений, бо не балакав взагалі. А потім попросив, щоб, як дістануть хлопчика, повідомили у лікарню", — згадала жінка.
Вона поділилась, що на місці завалів залишились її кішки, тому переживає за них. Одного з улюбленців харків’янка змогла врятувати та винести з ураженого будинку.
Нагадаємо, зранку 6 жовтня у Харкові пролунали вибухи, і містом поїхали пожежні машини в напрямку центру. В обладміністрації інформували, що ворог поцілив по Київському та Основ’янському районах.
Пізніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що під завалами знайшли тіло дитини — 10-річного хлопчика. У поліції повідомили, що, за попередніми даними, ЗС РФ вдарили по місту ракетами типу "Іскандер".
Також 6 жовтня речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому в Харкові спрацювала повітряна тривога лише після удару. З його слів, ворог міг застосувати тип озброєння, який ППО не вдається своєчасно виявляти.