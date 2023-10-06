Британський флот готується ввести в дію незвичайний корабель спостереження Proteus (відео)

Корабель буде розгорнуто для захисту важливої інфраструктури Великої Британії. За словами британського адмірала Бена Кі, війна в Україні та атака газопроводу "Північний потік" змусили замислитися над вразливостями на морському дні.

Королівський військово-морський флот Великої Британії готується до введення в дію та експлуатації майбутнього корабля RFA Proteus, першого з двох запланованих багатоцільових кораблів спостереження за океаном. Рішення про створення такого корабля ухвалили на тлі загрози війни на морському дні, а також підвищеної уваги ВМС до створення потенціалу для боротьби з підводною інфраструктурою противника. Про це 5 жовтня повідомило британське видання Naval News.

Британські військові розповіли, що Proteus буде розгорнуто для захисту критично важливої інфраструктури на морському дні з комплексним використанням сучасних датчиків, автономних апаратів і підводних апаратів.

"Наразі буде проведено період ходових випробувань і оцінок, щоб переконатися в повній готовності Proteus до вступу до складу флоту. Ми прагнемо до того, щоб Proteus був готовий до експлуатації наприкінці цього року", — зазначив представник Королівського флоту адмірал Бен Кі.

Британський воєначальник підкреслив, що наслідки російсько-української війни виходять далеко за межі України і Чорного моря. Він згадав атаку на газопровід "Північний потік" і зазначив, що цей інцидент "змусив замислитися про вразливість критично важливої національної інфраструктури, розташованої на морському дні".

"Для транспортування газу, електроенергії або даних, таких важливих для нашої економіки, кабелі та трубопроводи перетинають кожну ділянку морського дна навколо Великої Британії та проходять далеко за його межами у відкритому морі. Вони не управляються і не контролюються будь-якою однією установою", — додав Кі.

Адмірал вважає, що російський флот і особливо підводні сили РФ являють собою потужний потенціал, тому у відповідь на загрози на морському дні Королівський флот продовжує координувати навчання і розгортання з регіональними союзниками, щоб обмежити морське флангове охоплення Росії.

Раніше повідомлялося, що за словами британського глави Міноборони Гранта Шаппса, Королівський флот може з'явитися в Чорному морі для гарантування безпеки українських торгових суден в акваторії. Однак пізніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак спростував заяву свого міністра і уточнив, що така перспектива можлива виключно після завершення збройного конфлікту в Україні.