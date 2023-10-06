Скорегував удар по найбільшому ринку України Барабашово: ув'язнили навідника РФ (фото)

На 12 років посадили зрадника, "завдяки" якому 21 липня 2022 року Росія обстріляла одне з найпопулярніших місць у Харкові — ринок Барабашово.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України (СБУ) реальний термін ув’язнення отримав інформатор головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Зловмисник коригував російські ракетно-артилерійські удари по місцях масового скупчення людей у Харкові. Про це повідомила СБУ.

За даними правоохоронців, саме за його "наведенням" минулого року окупанти обстріляли місцевий ринок "Барабашово", який є найбільшим торговельним закладом України.

Крім того, СБУ встановила, що зрадник збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони на території обласного центру.

"Найбільше його цікавили локації укріпрайонів та маршрути руху підрозділів українських військ у напрямку східного фронту", – зазначають у повідомленні.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника у серпні 2022 року під час проведення контрдиверсійних заходів у Харкові.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 12 років тюремного ув’язнення.

Слідство встановило, що засуджений – місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення РФ "зливав" у російський бот в Telegram інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ.

Таким чином він потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

"Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури", – додають у повідомленні.

Нагадаємо, прессекретар мера Харкова Юрій Сидоренко розповів, що замість зруйнованого ринку Барабашово планують збудувати новий інноваційний район.

Також 2 жовтня у Києві співробітники Служби безпеки України затримали агента ФСБ, який намагався вступити до школи "Армії дронів".