Агент ФСБ намагався вступити до "Армії дронів" у Києві: що відомо (фото)

Російська Федерація хотіла використати отримані розвіддані для повітряних атак по об'єктах ЗСУ та СБУ. Агента ФСБ затримали "на гарячому" під час фотографування однієї з військових частин у Києві.

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У Києві співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали агента ФСБ, який намагався вступити до школи "Армії дронів". Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Співробітники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію, у результаті якої в Києві затримали ще одного агента ФСБ. Він збирав розвіддані про спецпідрозділи Збройних Сил України та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що наприкінці літа чоловік отримав відповідне завдання від свого російського "куратора". Після його зарахування до "Армії дронів" він повинен був встановити локації полігонів, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними БПЛА. Крім цього, йому потрібно було виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів. У СБУ наголосили, що цю розвідінформацію ворог хотів використати для здійснення повітряних атак по об'єктах ЗСУ та СБУ.

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Також ворожий агент фіксував локації українських бійців на території Києва. Росіяни обіцяли своєму агенту грошову винагороду в разу успішного виконання завдань. Проте СБУ вчасно викрила підозрюваного та затримала його "на гарячому" під час фіксування однієї з військових частин у Києві.

Зокрема, агентом РФ виявився 49-річний київський підприємець, якого представники ФСБ дистанційно завербували два місяці тому. РФ його помітила через антиукраїнські дописи на одному з російських Telegram-каналів. Подальша комунікація ворога з агентом відбувалася через анонімний чат у месенджері.

Листування агента РФ з "куратором"

Виявлені речі в агента ФСБ

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Агенту РФ загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 28 вересня стало відомо про те, що СБУ затримала інформаторку РФ. Вона передавала ворогу інформацію про ЗСУ на Донеччині. Зокрема, окупантів цікавили дані про місця базування та напрямки руху Сил оборони, які залучені до контрнаступу в районі Бахмута.

27 вересня у СБУ розповіли про те, що один із колаборантів, який співпрацював з ворогом під час тимчасової окупації Харківської області, отримав реальний термін ув’язнення. Зрадником виявився колишній посадовець органів внутрішніх справ.