Щоб закрити небо, Україні треба13 Patriot, але отримати нові дуже важко, — полковник ВМС

За словами полковника запасу ВМСУ Владислава Селезньова, українцям потрібно підготуватися до зими. Росіяни намагатимуться знищити енергетичну інфраструктуру України, щоб занурити країну в холод і темряву.

Щоб закрити небо над Україною від російських ракет, потрібно щонайменше 13 систем ЗРК Patriot. Наразі ВМСУ мають лише дві таких системи. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов"Українському радіо".

За словами експерта, певною мірою питання закриття неба також допоможуть вирішити винищувачі F-16.

"Але це питання перспектив. Я думаю, що не раніше кінця першого кварталу наступного року ми отримуємо першу партію цих винищувачів", — сказав експерт.

За його словами, росіяни зараз здійснюють масштабні та дронові атаки. Він шукає шляхи обходу протиповітряної оборони України.

"Ситуація дуже динамічна. І її розвиток залежить від того, як швидко і в якій кількості ми отримуємо від наших західних партнерів додаткові системи ППО", — сказав Селезньов.

Він сказав, що українцям потрібно підготуватися до зими. Росіяни намагатимуться знищити енергетичну інфраструктуру України, щоб занурити країну в холод і темряву. Тому цивільному населенню потрібно мати в запасі ліхтарики, світильники, теплі речі та павербанки.

"Ну, а нашим операторам систем ППО, досвіду точно вистачає. Нам би ще ракет і відповідних систем ППО, щоб знищувати всі ворожі повітряні цілі", — заявив він.

Нагадаємо, що у ВМСУ сумніваються, що РФ максимально захистила Кримський міст. Система оборони Кримського мосту складається з трьох частин, серед яких комплекси ППО, кораблі Чорноморського флоту і баржі, які затопили біля незаконної конструкції.