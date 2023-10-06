"Неякісні турнікети – це смерть": ветеран війни з РФ назвав проблеми забезпечення ЗСУ

Військовий, який втратив обидві ноги, заявив, що до ЗСУ регулярно відправляють неякісні турнікети.

Збройні сили України регулярно отримують неякісні турнікети, а "це означає – смерть". Таку думку в інтерв’ю "Суспільному" висловив ветеран російсько-української війни Олег Симороз.

Громадський активіст назвав випадки забезпечення Збройних сил України неякісними кровоспинними турнікетами постійними. З його слів, це стосується засобів, які закуповують Медичні сили за бюджетні кошти.

"А це, перепрошую, смерть. У моєму випадку це була б смерть", – наголосив він.

Олег Симороз добре знає проблеми, які непокоять військових, адже сам втратив обидві ноги, коли підірвався на міні. Він наголосив на тому, що якісна медична допомога повинна надаватися одразу, адже здатна врятувати життя бійцям.

"Коли у тебе ампутовані кінцівки від вибуху, питання артеріальної кровотечі – це питання, вибачте, кількох хвилин", – пояснив Симороз.

Хто такий Олег Симороз

Олег Симороз – правозахисник, волонтер та ветеран російсько-української війни. Киянин завжди боровся проти незаконної забудови на території столиці. З початком великої війни, чоловік не вагаючись взяв до рук зброю, та в складі 112 бригади столичної тероборони став на захист країни. У жовтні 2022 року підірвався на протитанковій міні під Кремінною на Донеччині. Внаслідок цього поранення втратив обидві ноги, отримав ураження рук та обличчя.

Неякісні турнікети – скандал в ЗСУ

Волонтери організації Leleka Foundation 26 липня звернулися до воєнного керівництва. У відповідному листі вони пояснили ситуацію, яка склалась із забезпеченням засобами тактичної медицини особового складу.

У парламенті заявили, від початку року командування Медичних сил не закупило жодної аптечки для військових. Комітет Верховної Ради звинуватив Медичні сили ЗСУ у постачання неякісних турнікетів.

Тетяна Остащенко, командувач Медичних сил ЗСУ, заявила, що для забезпечення українських військовослужбовців якісними турнікетами потрібно визначити критерії та методологію для оцінки якості. Комітет ТССС має затверджений перелік виробників турнікетів.

Фокус 18 серпня з'ясував, з якими проблемами на фронті стикаються бойові медики. Бойовим медикам майже не вдається дотримуватися так званої "золотої години", про яку говорять у Міністерстві оборони. Часом евакуація в польових умовах триває до восьми годин, і вплинути на це практично неможливо.