"Не будуть рипатися": РФ захопить сусідів, якщо переможе Україну, — екскомандир "Айдара"

За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, у Кремлі розраховують на те, що на виборах президента США 2024 року переможе Дональд Трамп і він перестане надавати допомогу Україні.

Росія планує захопити Україну у 2025 році, а потім піти війною на Грузію або Казахстан. Про це розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю "Радіо НВ".

За його словами, у Кремлі розраховують на те, що на виборах президента США 2024 року переможе Дональд Трамп і він перестане надавати допомогу Україні. Тоді, як здається російським чиновникам, вони зможуть Україну захопити.

"І поки вони ведуть війну в Україні, ясно, що ні на кого іншого не підуть. А якби їм вдалося в Україні перемогти, то так, там ціла черга наступних жертв. Балтія, думаю, все ж таки не перша, їм треба ще зсередини розхитувати НАТО і ЄС, насамперед НАТО, перш ніж вони зможуть піти на Балтію. Але приготуватися грузинам, казахам, після нас у них є кого окупувати", — заявив Дикий.

На його думку, якщо РФ зможе перемогти у війні, то країни, які слабкіші за Україну, зовсім не чинитимуть опір російській агресії. Їм здаватиметься, що перемогти неможливо.

Дикий заявив, що повториться ситуація з війною СРСР проти Фінляндії. Тоді фіни змогли вистояти, хоч і втратили частину своєї території. Однак усі побачили, наскільки велика армія у Радянського Союзу, і країни Балтії практично здалися без бою.

"Буде рівно те саме, якщо програє раптом Україна, після цього всі менші і слабенькі просто не будуть рипатися. Їх будуть окупувати вже так, граючись. Але це все віддалена перспектива", — сказав Дикий.

Війна в Україні: в РФ залишилися ресурси тільки на 2024 рік

Він також сказав, що поки незрозуміло, чи є у Росії достатня кількість ресурсів навіть на повний 2024-й рік війни. Насамперед ідеться про техніку, оскільки росіян, яких можна послати в Україну, ще багато.

"Наприклад, на сьогодні у них величезні склади танків, які робили ще для Третьої світової війни, вони стоять за Уралом, просто неба, під тентами, кілька десятиліть. Супутникові дані показують, що 40% танків звідти вже забрано", — сказав Дикий.

За його словами, за півтора року війни російська армія втратила всі свої танки, а також 40% запасу. Щодо артилерійських знарядь ситуація у Москви ще гірша. Таким чином, як вважає військовий, у Росії запасів техніки залишилося максимум на рік.

Дикий сказав, що за місяць ЗСУ знищують приблизно 200 танків ЗС РФ, а у Кремля виходить розконсервувати на місяць 50 і будувати близько 20. З артилерійськими установками ситуація у РФ ще гірша, адже вона може випускати 10 нових САУ на місяць, а втрачає російська армія 10 установок на день.

Він також заявив, що у російської армії є великі проблеми з боєприпасами. Так, вони виготовляють на рік 1,1 мільйона снарядів. Деякі "оптимісти" в РФ сподіваються збільшити випуск до 2-3 млн на рік. Але за півтора року війни з Україною ЗС РФ вистріляли вже 12 млн боєприпасів.

Випробування "Буревісника": ракета існує лише на папері

Дикий також прокоментував випробування ракети з ядерним двигуном "Буревісник" у Росії. За його словами, ця зброя існує лише на папері.

"Це ще радянський проєкт, який і тоді виявився нереальним для виконання радянською промисловістю. І зараз Росія нібито цей проєкт реанімує, не маючи для цього навіть тих можливостей, які мав Радянський Союз", — сказав Дикий.

Нагадаємо, що 6 жовтня розвідка США повідомила про невдале випробування російської ракети "Буревісник". Російські джерела пишуть, що перспективна ракета 9М730 оснащена пульсуючим ядерним повітряно-реактивним двигуном, який пульсує, що дає їй змогу перебувати в повітрі необмежений час. Однак цей же підхід призвів до труднощів у забезпеченні стійкої траєкторії польоту і маневреності.