Нацгвардія закупила тканину для пошиття форми на 60% дорожче, – підприємець

Фірма "Трейд-Прім", зі слів українського підприємця Олександра Соколовського, немає жодного швачного виробництва та займається сільсьгосподарською продукцією, але зуміла укласти прибутковий контракт із Національною Гвардією України.

Нацгвардія закупила зимової форми на 193 млн гривень в іноземних компаній, хоча українська фірма пропонувала ціну на 60% дешевше. Про це заявив власник підприємства "Текстиль-контакт" Олександр Соколовський у Facebook.

За його словами, фірма "Трейд-Прім", яка наче реалізувала одяг, немає жодного швачного виробництва та займається сільсьгосподарською продукцією. Угоду наче уклали поза системою Прозоро. Компанію Соколовський запідозрив у недоброчесності, адже, з його слів, засновника звинувачували у скандалах із "турецькими будівельниками", яких він запросив напередодні війни для ремонту аеропорту.

"Здається, що зимової форми нацгвардійці вчасно не дочекаються, а може не дочекаються її взагалі", – пояснив Соколовський.

Власник підприємства "Текстиль-контакт" зазначив, що із закупівлями літньої форми також Нацгвардія його здивувала. За його словами, у 2023 році була започаткована "давальницька схема". Спочатку закупили тканину, а потім провели закриту процедуру відбору, хто візьметься за її пошиття.

Соколовський звернув увагу на те, що вибрали компанію посередника ТОВ "Шеврон-Київ" без виробничих потужностей. Вона набрала об'єми на сотні мільйонів, законтрактувалась на десяток позицій — від КЛП (костюм літній польовий) до кепі. Автор допису повідомив, що з 48 тисяч таких костюмів вони на початок жовтня змогли поставити тільки 1000 одиниць, коли літо вже давно закінчилось.

"Закупівлі НГ досі закрити, ніяким Прозорро (як в МО) там і не пахне", – додав Олександр Соколовський.

Скандал із закупівлею форми для ЗСУ

У серпні народний депутат Ярослав Железняк заявив, що фірма, у якої Міноборони закупило форму для ЗСУ, виявилася фіктивною. З його слів, представники Міноборони підтвердили, що розпочали співпрацю з так званою турецькою компанією "Vector Avia", яка пропонувала постачання форми для українських військових. У межах цієї угоди відомство зробило повну передоплату в розмірі 30 мільйонів доларів. Однак такої фірми не існує.

Нагадаємо, 6 жовтня ветеран війни з РФ назвав проблеми забезпечення ЗСУ. Військовий, який втратив обидві ноги, заявив, що до ЗСУ регулярно відправляють неякісні турнікети.