Просто так ракету "Іскандер" не випускають: росіяни детально планують атаки, – Ігнат

За словами Юрія Ігната, ракет "Іскандер" у росіян загалом небагато, тому противник аналізується та вивчає всю інформацію перед нанесенням удару.

Військові Російської Федерації детально аналізують усі дані розвідки, перш ніж запускати по території України дороговартісні ракети "Іскандер". Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі Українського Радіо.

За його словами, такі ракети коштують мільйони, а у росіян їх загалом є небагато. Саме тому військові РФ детально прораховують свої плани та використовують всі дані розвідок.

"Уся інформація перед ударом ретельно аналізується, вивчається. Просто так ракету "Іскандер" вони не випускають, – йдеться у повідомлені.

За його інформацією, "агентура РФ у прифронтових містах може координувати ракетні удари".

Також полковник наголосив, що окупанти без проблем прослуховують будь-які телефони мобільних операторів. Окрім того, ворог робить це і з соціальними мережами, де люди часто обмінюються інформацією.

"Це все читається, тому будь-яка інформація може бути ворогом використана – і використовується сто відсотків. Тому деталізувати, обговорювати телефоном, що і де саме відбувається, хто і куди їде, не варто! Бо все це буде проаналізовано і використано ворогом проти України", – наголосив Ігнат.

Обстріл Харківщини ракетами "Іскандер"

Близько 7:00 6 жовтня ЗС РФ завдали ракетного удару по центру Харкова. Для удару використали балістичні ракети "Іскандер-М", які вдарили у момент, коли у місті ще не встигли оголосити повітряну тривогу. В обладміністрації інформували, що ворог влучив по Київському та Основ'янському районах.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що під завалами знайшли тіло дитини — 10-річного хлопчика.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали два багатоквартирні будинки. Також було зруйновано триповерховий житловий будинок, загинула 68-річна жінка.

5 жовтня росіяни запустили "Іскандер" по кафе у селі Гроза, де люди зібрались на поминки за загиблим бійцем ЗСУ. Внаслідок російського обстрілу загинула 51 людина, серед них — одна 6-річна дитина. 6 жовтня стало відомо, про ще одного загиблого: людина померла в лікарні від поранень.

Нагадаємо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи ракетний удар російської армії по селу Гроза в Харківській області, унаслідок якого загинули 52 людини, заявив, що ЗС РФ "не завдають ударів по цивільних цілях".