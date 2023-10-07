Собянін заявив про атаку БПЛА на Москву: у столичних аеропортах оголосили план "Килим"

Через атаку дрона у "Внуково", "Домодєдово" і "Шереметьєво" було затримано рейси. У Міноборони РФ повідомили про роботу ППО.

У ніч на 7 жовтня в Московській області Російської Федерації спрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

За словами Собяніна, в Істринському міському окрузі було відбито атаку дрона, який нібито прямував у бік Москви.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — написав чиновник.

Пізніше в Міністерстві оборони Російської Федерації підтвердили атаку БПЛА на Московську область. В атаці відомство звинуватило Україну.

"Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено", — заявили в Міноборони.

Telegram-канал Mash повідомив, що в столичному аеропорту "Внуково" було оголошено план "Килим". Щонайменше дев'ять рейсів було перенесено, ще два скасовано. Затримка літаків також спостерігалася в аеропортах Домодєдово і Шереметьєво.

У Москві затримали авіарейси

Нагадаємо, 29 серпня президент Федерації авіації загального призначення Росії Сергій Мінігулов заявив, що російським пілотам малої авіації стало складніше літати навколо Москви через атаки дронів.

Раніше, 18 серпня, у столиці Російської Федерації з комплексу "Москва-Сіті" евакуювали близько двох тисяч осіб через фейковий сигнал про атаку безпілотників. До району під'їхали кілька пожежних машин і рятувальників.