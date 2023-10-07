Собянін заявив про атаку БПЛА на Москву: у столичних аеропортах оголосили план "Килим"
Через атаку дрона у "Внуково", "Домодєдово" і "Шереметьєво" було затримано рейси. У Міноборони РФ повідомили про роботу ППО.
У ніч на 7 жовтня в Московській області Російської Федерації спрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.
За словами Собяніна, в Істринському міському окрузі було відбито атаку дрона, який нібито прямував у бік Москви.
"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — написав чиновник.
Пізніше в Міністерстві оборони Російської Федерації підтвердили атаку БПЛА на Московську область. В атаці відомство звинуватило Україну.
"Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено", — заявили в Міноборони.
Telegram-канал Mash повідомив, що в столичному аеропорту "Внуково" було оголошено план "Килим". Щонайменше дев'ять рейсів було перенесено, ще два скасовано. Затримка літаків також спостерігалася в аеропортах Домодєдово і Шереметьєво.
Нагадаємо, 29 серпня президент Федерації авіації загального призначення Росії Сергій Мінігулов заявив, що російським пілотам малої авіації стало складніше літати навколо Москви через атаки дронів.
Раніше, 18 серпня, у столиці Російської Федерації з комплексу "Москва-Сіті" евакуювали близько двох тисяч осіб через фейковий сигнал про атаку безпілотників. До району під'їхали кілька пожежних машин і рятувальників.