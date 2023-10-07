Бійці 66-ї ОМБр уразили позиції ЗС РФ на Лиманському напрямку (відео)

Українські військові виявили позицію ворога за допомогою безпілотника. Після влучного удару в небо здійнявся густий сірий дим.

Бійці 66-ої Окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго показали як знищили особовий склад Збройних сил Російської Федерації на Лиманському напрямку. Відео опублікували в СтратКомі ЗСУ в Telegram.

"На Лиманському напрямку воїни одного з механізованих батальйонів 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго уразили вогневу позицію ворога", — йшлося в повідомленні.

В ролику видно, як українські військові за допомогою безпілотного літального апарату виявили вогневу позицію ворога, де перебувало троє російських окупантів. Після цього Сили оборони завдали влучного удару, після якого бойовики загинули, а в небо здійнявся густий сірий дим.

Нагадаємо, 4 жовтня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що в Луганській області українські військові могли знищити ворожий танк з колійним мінним тралом КМТ-7. З його слів, ворог почав частіше використовувати мінні трали на тимчасово окупованих територіях.

2 жовтня з'явилося відео з бійцями підрозділу "Сови" миколаївських морпіхів 36-ої Окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали. В ролику видно, як вони знищили бойову техніку російських окупантів.