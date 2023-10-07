"Ми у стані війни, ХАМАС заплатить": прем'єр Ізраїлю Нетаньягу звернувся до громадян

За словами премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньяху, ХАМАС заплатить ціну, якої раніше не знав за напад на країну. У Армії оборони Ізраїлю обіцяють використати всю їх міць проти бойовиків.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зробив першу публічну заяву з початку великої операції бойовиків ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

У звернені до громадян Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни, ворог заплатить високу ціну за свої дії.

"Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. Ми переможемо. Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав", — заявив Нетаньягу.

Відомо, що станом на зараз кількість загиблих та поранених складає майже 300 людей. Бойовики ХАМАС проникають в Ізраїль з південної частини країни. Нетаньягу додав, що те що відбувається, це не операція та не ескалація — це війна. Він закликав мешканців країни слухатись наказів армії та командування тилу.

Також речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі каже, що ЦАХАЛ оголосив воєнний стан в країні.

"ЦАХАЛ оголосив стан війни. Ми перебуваємо в стані війни. Було випущено понад 2000 ракет. Терористи проникли в країну, деякі з них все ще перебувають в Ізраїлі", — повідомив Хагарі.

Військові повідомили, що вони розпочали широкомасштабний призов у всіх частинах ЦАХАЛ. Повітряні сили завдають удари по Сектору Гази. В найближчі часи вони обрушать всю міць ізраїльської армії на бойовиків. Тим часом ХАМАС наповнюють південь Ізраїлю своїми силами.

Нагадаємо, 7 жовтня в МЗС України засудили дії бойовиків ХАМАСу та підтримала Ізраїль та право на самооборону.

Також повідомлялось, що ЦАХАЛ призиває резервістів у країну через напад бойовиків ХАМАС.