"Вдасться до насильства": Столтенберг пояснив, чому не можна дозволити РФ виграти війну

Керівник НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що очікує нових ударів на українську енергосистему, а ППО відіграє важливе значення у захисті цивільних.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав рішення Німеччини щодо надання Україні ще однієї системи Patriot, а також наголосив на тому, що не можна дозволити Росії здобути перемогу над нашою державою. Про це він повідомив в інтерв’ю Welt.

Очільник Альянсу привітав ініціативи Берліна щодо нових постачань зброї. Він також розуміє занепокоєння щодо того, як підтримка України здатна вплинути на ситуацію. З його слів, росіяни не повинні перемогти, адже влаштують терор в Україні.

"Якщо Путін виграє війну в Україні, він, швидше за все, знову вдасться до насильства", – повідомив він.

Столтенберг зазначив, що очікує нових ударів на українську енергосистему. Для порятунку українських життів протиповітряна оборона має вирішальне значення.

"Постачання зброї – це національна справа. Я вітаю рішучу підтримку України з боку Німеччини", – зазначив він.

ЗРК Patriot для України

Президент Володимир Зеленський заявив 5 жовтня, що ЗРК Patriot для України це єдина система, яка може протистояти практично будь-яким російським загрозам із повітря. Він припустив, що наша держава отримає ЗРК Patriot від Німеччини напередодні зимового періоду. З його слів, німецькі партнери працюють над забезпеченням України додатковою системою ППО. Він зазначив, що це також захист Європи та спільних цінностей".

Нагадаємо, 27 вересня Столтенберг розповів про наміри Путіна щодо війни в Україні. Зі слів генсека НАТО, Росія для країн Альянсу є загрозою, найбільшою за останні десять років. На позицію Росію стосовно війни не впливають дошкульні втрати, яких вона зазнає на полію бою в Україні.