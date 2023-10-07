ЗС РФ готуються до оборони Токмака, а українські партизани відвідали ворожі укріпрайони (фото)

Тяжкі втрати ЗС РФ біля Роботиного на Запорізькому фронті змушують командування РФ створювати нові укріпрайони.

Російські окупанти готуються до оборони міста Токмак у Запорізькій області. Вони обставилися з різних боків "зубами дракона", але в цій обороні українські партизани знайшли слабкі місця. Про це повідомляє рух "Атеш".

Нап оборонних укріпеннях окупантів побував агент "Атешу", який перебуває в лавах ЗС РФ.

Його підрозділ був відправлений на зміцнення фортифікаційних ліній біля Токмака. До цього йому вдалося розвідати дві позиції оборонних ліній:

вздовж дороги "Т0408" на виїзді з Токмака у бік н. п. Солодка Балка;

на виїзді з н.п. Очеретувате у бік Токмака, дорогою "Т0401".

"Інформація про слабкі місця укріплень і розташування мінних полів були передані до відповідних структур. Тяжкі втрати ЗС РФ біля Роботиного на Запорізькому фронті змушують командування РФ створювати нові укріпрайони. Однак навіть найзатятіші р*шисти розуміють, що українські сили їм не зупинити", — повідомляють в Атеші".

Нагадаємо, що 5 жовтня повідомлялося, що в районі Токмака не фіксується додаткових великих ворожих сил, а ЗС РФ активізували атаки біля Роботиного та Вербового.

Раніше також повідомлялося, що окупанти проводять серйозну підготовку на Запорізькому напрямку. Вони будують додаткові фортифікаційні споруди, які заливають бетоном, підвозять військові частини та перекидають техніку.