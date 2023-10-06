Залишилося 16 км: окупанти розуміють, що програють битву за Токмак, — військовий експерт

Артилерія ЗСУ вже дістає до міста. Токмак - це стратегічне місто, тому що там сходяться серйозні вузлові транспортні потоки – і автомобільні, і залізничні.

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Російські окупанти розуміють, що рано чи пізно втратять південний плацдарм — місто Токмак у Запорізькій області, але готуються ще повоювати. Від позицій Сил оборони України до міста залишилося всього 16 кілометрів. Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

"У російській окупаційній армії усвідомлюють, що цей плацдарм вони будуть втрачати. Втім, брати місто "в лоб" не варто – його треба оточувати і виснажувати. Так само треба вчиняти і з Бахмутом – населеним пунктом, який є набагато більш цікавим і серйозним, аніж Токмак. Оточення угруповання ворога тут та взяття в полон кількох тисяч путінських солдатів призведе до потужного надлому окупанта. Йому буде дошкульно і боляче", — говорить Черник.

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Він додав, що попри численні повідомлення в ЗМІ, що загарбники вивозять з Токмака родини, окупаційну владу, а також, що звідти виїхали співробітники ФСБ, він не може дати відповіді на запитання, чи є там паніка, бо у відкритому доступі немає такої розвідувальної інформації.

"Якщо йти по прямій лінії, то від найближчої точки наших позицій до Токмака якихось 16 кілометрів. Артилерія вже може працювати по ньому. Насправді це стратегічне місто, тому що там сходяться серйозні вузлові транспортні потоки – і автомобільні, і залізничні. Звідси йде живлення до самого південного плацдарму. Чи будуть росіяни укріплювати Токмак? Будуть. Чи будуть за нього битися? Радше так, ніж ні. Хоча і "жест доброї волі" я також припускаю", — говорить Петро Черник..

На його думку, найголовніше те, що окупанти розуміють, що цей південний плацдарм вони будуть втрачати, але коли саме буде битва за Токмак, зараз невідомо.

"Персонально я прихильник концепції, що не треба брати його в лоб. Треба оточувати і виснажувати той контингент, якщо він там залишиться. Ось що насправді буде правильно для нас", — говорить експерт.

Тим не менш, він впевнений, що Бахмут цікавіший і серйозніший від Токмака, і окупанти будуть битися за Бахмут до останнього патрона.

"Оточення Бахмута потягне за собою або знищення окупаційного контингенту, а там щонайменше 10 тисяч людей, або – найкраще – якби кілька тисяч росіян у Бахмуті здалися в полон. Це дійсно був би серйозний мотиваційний надлом для ворога і дуже серйозний удар по їхній пропаганді. Для них буде дуже важко пояснювати в медіапросторі, чому це сталося. Це буде дошкульно і боляче", — зауважив Петро Черник.

Нагадаємо, що ЗС РФ проводять серйозну підготовку на Запорізькому напрямку. Вони будують додаткові фортифікаційні споруди, які заливають бетоном, підвозять військові частини та перекидають техніку, здебільшого з Криму

Раніше повідомлялося, що в окупованому Токмаку Пологівського району 4 жовтня пролунала серія вибухів. Причиною стали дії Сил оборони України.