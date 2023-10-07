Вийшов розкішний салют: HIMARS спопелив російський "Солнцепек" разом з екіпажем (відео)

Система мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на Мелітопольському напрямку.

У Запорізькій області російські окупанти втратили вартісну важку вогнеметну систему "Солнцепек". Артилеристи ЗСУ запустили по ній ракети з РСЗВ HIMARS. Про це повідомляє пресслужба СБУ 7 жовтня.

Зазначається, що під час повітряної розвідки співробітники СБУ зафіксували позиції "Солнцепека" і передали координати артилеристам Збройних сил України.

"СБУ навела HIMARS на російський "Солнцепек". Система мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку. У фінальному поєдинку з ракетою HIMARS ворожий "Солнцепек" відсвяткував свою поразку розкішним салютом", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екіпаж системи "салютував" в повітря разом із технікою.

Нагадаємо, що у Forbes 1 вересня розповіли, що в серпні 2023 року ЗСУ знищили техніку РФ на 1,2 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що 31 липня повідомлялося, що ЗС РФ втратили ще одну важку вогнеметну систему "Солнцепек". Техніку знищили зусиллями підрозділів ракетних військ та артилерії.