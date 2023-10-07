"Світ занурюється в хаос": у Зеленського звинуватили РФ в атаці ХАМАС на Ізраїль (відео)

Прискорення поразки Росії у війні зможе повернути світ до передбачуваності та стабільності, заявили в Офісі президента.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Російську Федерацію в тому, що ісламські бойовики ХАМАС із Сектору Гази атакували Ізраїль вранці 7 жовтня. Про це він повідомив у своєму X (Twitter).

"Наслідки. Усе, що Росія робить в Україні, — це руйнування глобальної безпеки, глобальних правил, глобальних угод. Як наслідок, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися все зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війну цілим країнам", — сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що існує лише одне рішення, яке може повернути світ до передбачуваності та стабільності — різке прискорення поразки Росії у війні. Зі слів Подоляка, Росія є ключовим спонсором глобального тероризму та автором "навмисного краху міжнародного права".

Бойовики ХАМАС із Сектору Гази атакували Ізраїль: що відомо

Вранці 7 жовтня ісламські бойовики ХАМАС завдали ракетних ударів по території Ізраїлю з Сектору Гази. Відомо про понад 2200 випущених ракет. Після цього відбулося вторгнення ХАМАС до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та операцію "Залізні мечі". Також Ізраїль у відповідь почав завдавати удари по ісламських бойовиках. Крім цього, відбулися бої на півдні країни біля кордону з Сектором Гази.

Ізраїльська армія показала, як завдавала удари по бойовиках. Зокрема, було використано понад 16 тонн боєприпасів.

Зі слів представника ХАМАС, операція з вторгнення до Ізраїлю розпочалася через жорстокість, з якою стикалися палестинці. Також бойовики попросили арабські країни розірвати відносини з Ізраїлем.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України засудили дії ісламських бойовиків ХАМАС із Сектору Гази. Крім цього, українська сторона висловила підтримку Ізраїлю у його боротьбі за себе та свій народ.