Підірваний у Новій Каховці колаборант з "Єдиної Росії" Малов помер, – Сальдо

Попри зусилля лікарів, врятувати тяжко пораненого колаборанта Володимира Малова не вдалося. За словами Володимира Сальдо, військові та правоохоронці "зроблять все можливе, щоб покарати винуватців злочину".

Секретар місцевого відділення "Єдиної Росії" у Новій Каховці Володимир Малов помер від поранень, отриманих під час підриву його автомобіля. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

За словами Сальдо, лікарі до останнього боролися за життя колаборанта. Проте поранення "виявилися надто важкими".

Він наголосив, що військові та правоохоронці "зроблять все можливе, щоб покарати винуватців злочину". А органи влади допоможуть в наданні "моральної та матеріальної підтримки" рідним Малова.

"Мої співчуття рідним та близьким загиблого", – написав Сальдо.

Окрім того, так званий "сенатор" від Херсонської області Ігор Кастюкевич заявив, що "регіональне відділення партії "Єдина Росія" в Херсонській області допоможе організувати необхідні процедури, пов'язані з похованням".

Він також зазначив, що родині Володимира Малова буде надана "вся необхідна допомога".

В Новій Каховці підірвали колаборанта Малова: що відомо

У окупованій Новій Каховці на Херсонщині 7 жовтня вибухнула автівка секретаря місцевого відділення "Єдиної Росії". Подія сталася о 9:30.

Як раніше повідомляв Ігор Кастюкевич "секретар" Новокаховського місцевого відділення Володимира Малова доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані.

Кастюкевич назвав цей випадок "терактом, спрямованим проти мирного населення та тих людей, хто будує мирне життя на Херсонщині".

Що відомо про Володимира Малова

Колаборант Малов був виконавчим секретарем місцевого відділення "Єдиної Росії" в окупованій Новій Каховці.

Помер Володимир Малов, авто якого підірвали у Новій Каховці

На нещодавніх фейкових "виборах" його обрали до "ради депутатів" Нової Каховки від тієї ж "Єдиної Росії".

Нагадаємо, що завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював з агресором у період окупації Харківщини.