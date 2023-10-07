Вивчивши досвід війни в Україні: бойовики ХАМАС застосовують дрони для скидання гранат (фото)

Бойовики поширюють відео з моментами атаки на ізраїльські вишки, танки, військові автівки та солдатів ЦАХАЛ, пишуть ізраїльські журналісти.

Під час атаки на Ізраїль бойовики ХАМАС активно застосовують малорозмірні ударні БпЛА проти ізраїльської армії ЦАХАЛ, вивичивши досвід війни в Україні. Про це пише місцеве видання newsru.co.

Судячи з публікацій у палестинських соцмережах, бойовики ХАМАС протягом дня війни проти Ізраїлю активно застосовують малорозмірні ударні БпЛА – мультикоптери, здатні скидати вибухівку на ціль.

Також поширюються відеозаписи, зроблені з камер таких безпілотників. На них показані моменти атаки на ізраїльські вишки, танки, військові автівки та солдатів ізраїльської армії.

Атака Хамас на Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС, які дислокуються у Секторі Гази, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛ, по території Ізраїлю було випущено понад 2200 ракет. Бойовики напали на військову базу і почали розстрілювати мирних жителів в населених пунктах, які розташовані поблизу кордону з Палестиною.

Армія Ізраїлю оголосила операцію "Залізні мечі" проти ХАМАС. Вже за кілька годин армія оборони Ізраїля завдала ракетних ударів по Сектору Газа.

В Пентагоні заявили, що Сполучені Штати готові зробити все, щоб Ізраїль міг захиститися від нападу бойовиків ХАМАС.

Українська влада засудила напад ісламських бойовиків ХАМАС на Ізраїль. МЗС України підтримало Ізраїль у його праві захищати свій народ.