"Так вдалось би зберегти країну": Трамп порадив Україні віддати РФ російськомовні області

Експрезидент США заявив, що позиція очільника Білого дому Джо Байдена, яка полягає в тому, що Вашингтон не припинить підтримувати Київ до переможного кінця, "призведе до третьої світової війни".

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україні необхідно віддати російськомовні території Москві. Він наголосив, що таким чином українська влада нібито зможе "зберегти свою країну". Про це експрезидент розповів в інтерв'ю Just The News.

"Можна було б віддати області, де люди розмовляють російською мовою. Тоді вдалось би зберегти країну", – каже Трамп.

Політик додав, що міг би особисто домовитися про таку угоду.

"Я б домовився. Вам навіть не потрібно було узгоджувати угоду з Україною. Я міг би все зберегти так, як було. Без угоди, без втрати майна, без будь-яких втрат. Міг би зберегти як було. І жодних війн", – заявляє колишній президент США.

Трамп припустив, що досягнути цього можна за рахунок збереження статус-кво в Україні. За його словами, немає нічого поганого в тому, щоб "поступитися частиною російськомовних територій, щоб зберегти світ".

Також політик підкреслив, що Байден "не вирізнявся інтелектом і 30 років тому", а його позиція, яка полягає в тому, що Вашингтон не припинить підтримувати Україну до переможного кінця, "приведе до третьої світової війни".

Трамп додав, що якби йому вдалось зберегти за собою посаду глави держави, то ескалації української кризи нібито не сталося б.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що основною причиною початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України стали "ціни на нафту".