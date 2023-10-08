"Є цілий перелік об'єктів": у Повітряних силах розповіли про захист інфраструктури ППО

Ставка буде зроблена на об'єкти енергетики, стратегічні об'єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що західні системи протиповітряної оборони будуть фокусуватися на гарантуванні безпеки енергетичного сектору та критично важливих інфраструктурних об'єктів. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Згідно з його заявою, системи протиповітряної оборони продовжуватимуть зміцнювати ті самі напрямки, що й у попередньому році. Основний акцент буде зроблено на гарантуванні безпеки енергетичного сектору, особливо в період опалювального сезону, а також на захисті стратегічно важливих об'єктів держави та критичної інфраструктури.

"Є цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог, можливо, захоче уразити. Також необхідно вносити до об'єктів критичної інфраструктури продовольчий сектор, адже по ньому росіяни б'ють", — додав Ігнат.

Нагадаємо, Фокус писав, що вночі 6 жовтня Збройні сили Російської Федерації атакували різні регіони України безпілотниками типу Shahed-131/136, випущеними з тимчасово окупованого Криму.

А 7 жовтня російські окупанти атакували Одеську область надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс" і завдали удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ в Харківській області. Вибухи також прогриміли в Миргородському районі та в Сумській області.