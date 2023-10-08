За фактом побиття двох військовозобов'язаних у Тернополі розпочали кримінальне провадження, — ОГП

За попередньою інформацією, правоохоронні органи зафіксували перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

Під час розслідування в Тернопільській спеціалізованій прокуратурі Західного регіону було розпочато кримінальну справу за обвинуваченням у побитті двох призовників у межах процесуального керівництва у сфері оборони. Про це повідомляють у Telegram-каналі Офісу генпрокурора.

Із відомостей, наданих офісом генерального прокурора, видно на відеозаписі, опублікованому в соціальних мережах, що співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки застосували фізичну силу до двох громадян, які перебували лежачи на підлозі.

Попередня правова кваліфікація — перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Встановлюються всі обставини та причетні до протиправних дій. Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Львові.

Побиття людей у Тернопільському ТЦК: що відомо

Співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) у Тернополі побили людей.

На кадрах видно, як люди лежать на ліжках, а чоловіки у формі (ймовірно, працівники військкомату) б'ють їх. Поруч стоять ще троє чоловіків і спостерігають за ситуацією.

Інцидент прокоментував міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Звертаюся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування. Є інформація, що ваші "окремі" працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для "окремих" працівників ТЦК на коректному ставленні до мобілізованих тернополян. Звертаюся до тернополян: якщо вам відомі випадки неналежного або жорстокого ставлення під час проведення мобілізаційних заходів, терміново повідомляйте у військову прокуратуру та поліцію. Під час війни кожна людина має прийти до територіальних центрів комплектування та оновити свої дані. Однак це передбачає коректне, належне ставлення відповідно до вимог законодавства!", — написав він у Telegram.