Кремль використовує війну в Ізраїлі, щоб деморалізувати українське суспільство, — ISW

Російські пропагандисти прямо заявляють, що РФ отримає для себе вигоду з близькосхідної ескалації, тому що світ відвернеться від України й буде зайнятий війною в Ізраїлі.

Російська пропаганда, ймовірно, продовжить використовувати атаки бойовиків ХАМАС в Ізраїлі в низці своїх інформаційних операцій, покликаних змістити фокус уваги з України. Про це пише "Інститут дослідження війни" у зведенні від 9 жовтня.

Після атак бойовиків в Ізраїлі 7 жовтня кремлівські пропагандисти розширили інформаційні операції: звинуватили Захід у нехтуванні близькосхідними конфліктами заради підтримки України.

Ситуацію, що склалася, пропаганда РФ описує таким чином, що якщо увага буде до Близького Сходу, Україна опиниться в програші, і навпаки.

Перший заступник голови військово-промислової комісії РФ Дмитро Медведєв очікував від Сполучених Штатів та їхніх союзників "активної роботи над палестино-ізраїльським врегулюванням", натомість вони "втрутилися" в російські справи ("ці пр**урки залізли до нас") і надають військову підтримку Україні.

Російське МЗС звинуватило Захід у блокуванні зусиль четвірки — РФ, США, ЄС і ООН, — що нібито призвело до кровопролиття. Відомий російський пропагандист Сергій Мардан прямо заявив, що РФ отримає для себе вигоду з близькосхідної ескалації, тому що світ відволічеться від України й буде зайнятий війною в Ізраїлі.

Ці кремлівські наративи, зазначають аналітики, покликані внести розкол у західну спільноту, яка підтримує Україну. Стверджуючи, що Україна втратить міжнародну підтримку, пропагандисти РФ намагаються деморалізувати українське суспільство і переконати внутрішньоросійську аудиторію в тому, що світ тепер ігноруватиме військові зусилля України.

Нагадаємо, що російські війська не довіряють бойовикам "ДНР", а в штурмах переважно беруть участь росіяни.

Також повідомлялося, що росіяни відновили мінування, щоб не дати ЗСУ просунутися на Запорізькому напрямку.