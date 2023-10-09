Окупанти бояться перекидати катери морем та транспортують вглиб Криму, – підпілля (фото)

Агенти "Атеш" зафіксували транспортування військового катера, який везли з порту Феодосії вглиб Криму. Точний тип судна їм розпізнати через маскування не вдалося.

Окупанти в Криму бояться перекидати військові катери морем і знайшли інший спосіб для транспортування своєї техніки. У Telegram-каналі "Атеш" опублікували фото дій російських військових.

Загарбники вирішили перевозити судна суходолом. Це наче їм дозволяє вберегти техніку від атаки українських спецпризначенців, які все частіше з'являються на території тимчасово окупованого півострова.

Агенти "Атеш" зафіксували транспортування військового катера, який везли з порту Феодосії вглиб Криму. Точний тип судна їм розпізнати через маскування не вдалося.

"Примітно, що окупанти бояться за свої плавзасоби навіть на східній стороні півострова. І правильно роблять", – йдеться у дописі.

Фото: Telegram/Атеш

Операції ГУР в Криму

Бійці спецпідрозділів ГУР в окупованому Криму регулярно проводять висадки. 24 серпня, жителі окупованого Криму повідомили українським ЗМІ подробиці стрілянину і вибухи біля мису Тарханкут у західній частині півострова. Анонімний представник української розвідки підтвердив, що ГУР реалізувало спецоперацію: завдання виконали, загиблих не було.

Спецпризначенці батальйонів "Стугна" і "Братство" у складі спецпідрозділу "Тимура" Головного управління розвідки Міноборони України десантувалися на території окупованого Криму і вступили в бій з окупантами. Українські захисники завдали ворогу вогневого ураження.

Нагадаємо, 5 жовтня в Офісі президента анонсували нові операції ГУР в Криму та назвали причину. Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України, натякнув, що операцій на кшталт тих, які поблизу Тарханкута, було кілька десятків або сотень.