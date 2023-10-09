КБ "Луч" знову звертається до влади через дії Держаудиту: загроза всій оборонній сфері

Державний аудит вимагає від підприємств оборонної промисловості повернути прибутки за виконання замовлень держави. В КБ "Луч" кажуть, що ці кошти дозволяють розробляти нову зброю та продовжувати роботи після ударів РФ.

Державне Київське конструкторське бюро "Луч" знову звертається до уряду та вищого політичного керівництва через висновки та дії Державної аудиторської служби України. Про це повідомляється на сторінці підприємства у фейсбуці.

В кінці вересня ДККБ "Луч" все зверталось публічно до керівництва держави через хибність висновків Держаудитслуби. З 29 вересня аудитори проводять ревізію діяльності державного підприємства, в тому числі питання прибутку, які закладається у ціну виробленої продукції. Висновок держаудиторів вимагає від Міноборони стягнути весь прибуток, який отримував КБ "Луч".

Проте у підприємстві зазначають, що КБ "Луч" за прибуток, який є обіговими коштами, може розробляти нові системи озброєння, ліквідовувати наслідки від російських ударів, релокувати виробництво, а також відновлювати та замінювати пошкоджене обладнання. При цьому розмір прибутку регулюється постановою 363 від 3 березня 2021 року, яка чинна і зараз.

"Вимога Держаудитслужби щодо повернення прибутку є критичною для діяльності підприємства і ставить під питання виживання оборонно-промислового комплексу. Вже третя за час воєнного стану перевірка ДАСУ викликає здивування та відволікає людські ресурси від розробки та виробництва озброєння", — пишуть у підприємстві.

іТакож зазначається, що попри заяву президента про розробку спеціального економічного режиму для оборонно-промислового комплексу, Держаудитслужба продовжує вимагати вилучили ресурси в оборонних підприємств. Постанову Верховної ради №10071 від 21 вересня "Щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану" вони трактують так, що діють правильно.

КБ "Луч" — це виробник та розробник ПТРК "Сгуна", крилатих ракет "Нептун", керогованих боєприпасів "Вільха" та інших систем озброєнь.

Нагадаємо, 25 липня ЗМІ писали, що Україна може створювати ЗРК "СД-300", який ДККБ "Луч" презентувало ще у 2021 році.

20 вересня журналісти повідомили, як українська оборонка бореться з катастрофічним дефіцитом людей на підприємствах.