Ізраїль повернув контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази, – ЦАХАЛ

Ізраїль вже мобілізував 300 тисяч резервістів для протидії терористам із Сектора Гази. Війна Силами оборони з незаконними угрупованнями "запланована як остання".

Армія Ізраїлю повністю повернула контроль над усією територією країни, яку раніше захопили бойовики ХАМАС. Про це заявив представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), контрадмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

З його слів, у жодному з міст бойових дій наразі немає. Ізраїль також вже мобілізував 300 тисяч резервістів.

"Армія Ізраїлю повернула контроль над усією територією країни, яку раніше захопили бойовики ХАМАС", — повідомив він.

Він не виключив, що терористи можуть переховуватися на ізраїльській території. Хагарі запевнив, що війна з незаконними угрупованнями з Гази "запланована як остання".

Авіація Сил оборони Ізраїлю зранку 9 жовтня завдали ударів, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". ЦАХАЛ уразив декілька командних пунктів, будівлю, у якій проживали бойовики ХАМАС, командний центр, що використовувався високопоставленим чиновником військово-морських сил. Будь-які об'єкти, які використовувалися терористами, були знищені.

Війна в Ізраїлі — хронологія подія

Ісламські бойовики ХАМАС з Сектору Гази 7 жовтня завдали ракетних ударів та почали наземне вторгнення до Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила воєнний стан та розпочала операцію "Залізні мечі".

7 жовтня прем'єр Ізраїлю закликав мирних жителів терміново покинути Сектор Гази та пообіцяв перетворив локації на руїни. Він наголосив, що ЦАХАЛ діятиме на повну потужність і знесе всі об'єкти терористичного угруповання ХАМАС.

8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну та увів у дію "пункт 40 Алеф", який не застосовували з часів "Війни Судного дня". Того ж дня в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю повідомили, що бойовики ХАМАС вбили понад 600 людей, поранили понад дві тисячі, ще понад сотню — було викрадено.

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