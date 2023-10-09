РФ отримала партію фронтових бомбардувальників Су-34М (відео)

Окупанти отримали другу партію літаків за рік. Саме Су-34 обладнали комплектом для завдавання ударів по Україні плануючими бомбами КАБ.

Російська "Обʼєднана авіабудівна корпорація" передала у Повітряно-космічні сили партію винищувачів-бомбардувальників Су-34М. Про це повідомляє "РІА Новини".

В Новосибірську відбулася передача у російські Повітряно-космічні сили партію фронтових бомбардувальників Су-34М. Зазначається, що це вже друга партія за 2023 рік. Точна кількість бортів не озвучується, але на відео можна побачити 2-3 літаки. Першу партію передали у червні 2023 року. Партія теж складала приблизно 2 Су-34М. Ще дві партії літаків Су-34М по 2-4 літаки були передані у 2022 році.

За даними проєкту Oryx, російські окупанти з початку повномасштабної війни втратили 22 фронтових бомбардувальники Су-34 та Су-34М, з яких 3 було втрачено не через бойові дії.

Су-34 — це російський/радянський винищувач-бомбардувальник, який створено на базі Су-27. Основними завданнями літаків є завдання ударів ракетами та бомбами в оперативній та тактичній глибині. Також він може боротись з повітряними цілями. Радіус дії бомбардувальника доходить до 1100 км, але в залежності від навантаження він може зменшитись до 600 км. Саме Су-34 бʼють по Україні плануючими бомбами КАБ.

Нагадаємо, 5 вересня у РФ заявили про створення планувальних бомб ФАБ-1500 з фугасною частиною на 675 кг.

2 червня у РФ заявили про отримання двох Су-34 та одним транспортним літаком Іл-76.