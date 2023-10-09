"Поки Ізраїль не діє проти Лівану": "Хезболла" обіцяє не брати участі у війні

У МЗС Лівану заявили, що нещодавній обстріл ізраїльських позицій з боку "Хезболли" пояснюється солідарністю з "палестинським опором".

Ліванська влада отримала запевнення від шиїтського руху "Хезболла", що він не долучиться до бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС, якщо ізраїльтяни не вживатимуть дій проти Лівану. Про це повідомляє The Times of Israel.

"Глава МЗС Лівану Абдалла Бухабіб у понеділок заявив, що його уряд одержав гарантії від "Хезболли", що він не приєднається до боїв, якщо тільки Ізраїль не буде утискати Ліван", — інформує видання.

Напередодні "Хезболла" піддала мінометному обстрілу ізраїльські об'єкти на кордоні з Ліваном. У заяві руху йшлося, що у своєму нападі він застосував "велику кількість ракет і снарядів". Зазначалося, що члени руху здійснили обстріл на знак солідарності з "палестинським опором".

Армія оборони Ізраїлю не повідомила про втрати внаслідок цього обстрілу. Там зазначили, що у відповідь ізраїльські військові вдарили по "інфраструктурі "Хезболли".

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль з території Сектора Газа. Зокрема було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики почали вторгнення в країну. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан і почав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну і ввів у дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Уранці 9 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Сектору Газа. За повідомленням ЗМІ, було уражено командні пункти ХАМАС, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно" та актив, який використовували для розвідки.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal із посиланням на представників ХАМАС і Хезболла заявило, що Іран схвалив вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю і допоміг організувати напад. Зокрема, атаку на Ізраїль планували офіцери Корпусу вартових ісламської революції Ірану та бойовики із серпня.