Стане справжнім кошмаром: Китай створює ядерний підводний човен нового покоління, — ЗМІ

Китайська субмарина Type 096, на думку експертів, матиме високі характеристики безшумності та скритності. Таким чином, підводний човен можна буде порівняти з найсучаснішими зразками російських субмарин.

Китай розпочинає виробництво підводних човнів нового покоління, які будуть оснащені ядерним озброєнням. На думку військових аналітиків, до кінця десятиліття Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) готується ввести в дію підводний човен Type 096 із балістичними ракетами, що матиме поліпшені показники безшумності. Про це 9 жовтня повідомили оглядачі Reuters.

Згідно з дослідженнями фахівців з Інституту морських досліджень Китаю в субмарині нового покоління можуть бути використані російські технології, завдяки яким за нею буде набагато складніше стежити.

"Type 096 стане справжнім кошмаром. Їх буде дуже і дуже важко виявити", — зазначив підводник у відставці та аналітик військово-морської технічної розвідки Крістофер Карлсон.

За його словами, китайські човни патрулюватимуть води поблизу своїх берегів, де НВАК готує укріпрайони в спірному Південнокитайському морі.

Автори матеріалу також повідомляють, що за рівнем скритності, оснащеності та озброєння підводні човни Type 096 будуть порівнянні з найсучаснішими російськими підводними човнами. Такий стрибок у можливостях матиме "глибокі наслідки" для США та їхніх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, які нарощують у ньому свою військову присутність.

Назад до "Холодної війни"

Оглядачі пишуть, що перспективи появи сучасних ядерних субмарин істотно ускладнять і без того напружену боротьбу за підводні спостереження в Тихоокеанському регіоні. Сінгапурський учений у галузі оборони Колін Кох наголосив, що китайці розуміють, що щодо створення підводного флоту вони відстають від лідерів у цій галузі, тому намагаються підвищити свій потенціал.

"Вони знають, що відстають, і тому намагаються наздогнати суперників у плані зниження гучності та ефективності силових установок", — сказав Кох.

На цьому тлі важливим є створення союзу AUKUS між Австралією, Великою Британією і США, в рамках якого в регіон будуть спрямовані додаткові сили союзників. Крім того, Австралія до 2030 розраховує спустити на воду свої перші атомні ударні підводні човни, створені за британською технологією.

Що відомо про субмарини Type 096

За інформацією китайських джерел підводний човен Type 096 досяг рівня, який можна порівняти з сучасними субмаринами інших морських держав, і тому є інструментом стратегічного стримування сил КНР. Довжина підводного човна становить 150 метрів, а в ширину — 20 метрів. Щодо озброєння, то субмарина нібито може запускати міжконтинентальні балістичні ракети великої дальності, однак які саме ракети нестиме Type 096 не уточнюється.

Існує припущення, що фактично китайська субмарина є копією американського підводного човна класу Ohio. Але в такому разі її технологічна досконалість і сучасність залишаються під питанням, оскільки субмарини класу Ohio вироблялися з 1981 по 1997 роки, тобто 25-40 років тому.

Раніше повідомлялося, що США разом із Філіппінами, Японією та Австралією висловили готовність патрулювати Південнокитайське море. Однак Китай на нього претендує, тому китайські військові наголошують, що такі кроки несуть загрозу всьому регіону.