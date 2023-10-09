"Вони — обличчя добра проти зла": Данія анонсувала розширення коаліції F-16 для України

Метте Фредеріксен, очільниця уряду Данії, назвала українців символом боротьби добра зі злом, а також закликала країни НАТО допомагати Києву.

Данія має намір розширити коаліцію з відправлення Україні винищувачів F-16, щоб допомогти "добру боротися зі злом". Про це заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє The Guardian.

Вона закликала Альянс відправити бойові літаки українцям. З її слів, варто наважитися і дати обіцянку, що трансатлантична спільнота все ж не піддасться втомі від конфлікту.

"Хоробрі українці воюють на полі бою. Вони — обличчя добра проти зла", – заявила керівниця уряду Данії.

Метте Фредеріксен зазначила, що дії росіян загрожують не тільки українському народу, але й загалом цивілізації, свободі, демократії, верховенству права.

"Ми повинні бути з Україною до кінця", – пояснила Фредеріксен.

У своїй промові Фредеріксен заявила, що очільник Кремля Володимир Путін прорахувався, вважаючи, що обіцянки підтримки України з боку НАТО "залишаться просто словами". Альянс, зі слів керівниці данського уряду, повинен це підтвердити.

Коаліція F16 – Данія передає винищувачі

Наприкінці серпня стало відомо, що Данія передає Україні F16. Перші шість винищувачів F-16 Данія сподівається передати Україні під Новий рік, ще вісім — упродовж 2024 року, а 2025-го — ще п'ять. Міністр оборони країни заявив про те, що, беручи до уваги створення спільної коаліції з навчання F-16, вони згодні з тим, що природним наступним кроком буде передача винищувачів F-16.

Нагадаємо, у вересні в Бельгії заявили, що можуть передати Україні винищувачів F-16. За словами прем'єр-міністра Александера Де Кроо, питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні.