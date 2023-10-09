Війна в Ізраїлі: Дуда заявив, що напад ХАМАСу відвертає увагу світу від України

Варшава має намір дивитись на війну в Ізраїлі з погляду власних інтересів. Керівник Польщі порадив Європейському Союзу готуватися до нової хвилі міграції.

Вторгнення бойовиків терористичного угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю сприяє агресії Росії проти України, оскільки відвертає увагу світу від подій. Президент Польщі Анджей Дуда висловив свою думку в ефірі Polsat News.

Він зазначив, що Варшава має намір дивитись на війну в Ізраїлі з погляду власних інтересів. З його слів, не варто забувати, що Україна протистоїть потужному ворогу.

"Це, безумовно, сприяє російській агресії проти України, це відвертає увагу світу", – пояснив керівник польської держави.

Анджей Дуда також звернув увагу й на інші потенційні ризики. З його слів, Європейському Союзу варто готуватися до нової хвилі міграції. Політик наголосив на необхідні захисту кордонів Польщі, кордонів ЄС і Шенгенської зони, а також роботи щодо посилення безпеки.

Війна в Ізраїлі — хронологія подія

Терористи угруповання ХАМАС 7 жовтня завдали ракетних ударів та почали наземне вторгнення на ізраїльську територію. Армія оборони Ізраїлю оголосила воєнний стан та розпочала операцію "Залізні мечі".

Прем'єр Ізраїлю 7 жовтня закликав мирних мешканців терміново покинути Сектор Гази та пообіцяв перетворити об'єкти та інфраструктуру бойовиків на руїни. Він наголосив, що ЦАХАЛ діятиме на повну потужність.

8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну. Того ж дня в ізраїльському уряді повідомили, що бойовики ХАМАС вбили понад 600 людей, ще понад дві тисячі осіб отримали різні поранення, понад сотню — було викрадено.

Армія Ізраїлю 9 жовтня підтвердила, що повністю повернула контроль над усією територією країни, яку раніше захопили бойовики ХАМАС. Ізраїль також мобілізував 300 тисяч резервістів.

Нагадаємо, учасники фестивалю в Ізраїлі розповіли, як врятувалися від ХАМАС. Деякі з них по 5 годин ховалися в лісі.