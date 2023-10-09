Лунають сигнали тривоги: по Ізраїлю випущено понад 10 ракет з боку Лівану, — ЗМІ

Після обстрілу в секторі Газа припинилася подача води, електроенергії та палива.

У понеділок, 9 жовтня, близько 12 ракет було випущено по Ізраїлю з боку Лівану. Про це повідомляє арабський телеканал Al Hadath.

"З півдня Лівану в бік Ізраїлю було випущено 12 ракет", — ідеться в повідомленні.

За даними джерела, раніше в центральній і північній частинах Ізраїлю пролунали сирени тривоги.

Також у джерелі повідомляють, що подачу води, електроенергії та палива в секторі Гази припинено.

Зазначимо, що ліванська влада отримала запевнення від шиїтського руху "Хезболла", що він не долучиться до бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС, якщо ізраїльтяни не вживатимуть дій проти Лівану.

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль з території Сектора Газа. Зокрема було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики почали вторгнення в країну. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан і почав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну і ввів у дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Уранці 9 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Сектору Газа. За повідомленням ЗМІ, було уражено командні пункти ХАМАС, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно" та актив, який використовували для розвідки.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal із посиланням на представників ХАМАС і Хезболла заявило, що Іран схвалив вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю і допоміг організувати напад. Зокрема, атаку на Ізраїль планували офіцери Корпусу вартових ісламської революції Ірану та бойовики із серпня.