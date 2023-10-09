Попри сезон дощів: РФ наростила активність на Лимано-Куп'янському напрямку (відео)

За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, противник не тільки збільшив кількість штурмів, а й здійснює танкові атаки. ЗСУ тим часом завдають окупантам колосальних втрат.

Російські окупанти значно наростили активність на Лимано-Куп'янському напрямку. Штурми відбуваються незважаючи на те, що почався сезон дощів. Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону 9 жовтня.

За його словами, збільшилася не тільки кількість штурмів, а й танкових атак. Противник намагається домогтися якихось успіхів у районі Лиману і Куп'янська, але його зустрічає опір з боку ЗСУ.

"Вони (росіяни — ред.) станом на вчора зменшили кількість обстрілів і авіаударів — це пов'язано з сезоном дощів, який зараз почався. Звичайно, це сильно ускладнило використання і безпілотних літальних апаратів, і авіації на цьому напрямку. Однак штурми їхні не закінчуються, вони намагаються атакувати нас поблизу Синьківки, Іванівки та Макіївки, застосовуючи різні підрозділи", — заявив Ілля Євлаш.

Окремо начальник пресслужби Східного угруповання військ зазначив, що українські захисники на цьому напрямку успішно знищують ворожі танки. Відомо щонайменше про знищення 25 танків ЗС РФ однією з бригад ЗСУ.

"Так протитанкова рота 66-ї бригади за чотири дні змогла ліквідувати чверть сотні танків, серед яких переважно були Т-72 і навіть Т-90. Зараз в інтернеті гуляє відео, де їхній танк "Прорив" просто піднявся в повітря разом з екіпажем", — додав Ілля Євлаш.

Нагадаємо, 7 жовтня повідомлялося, що в РФ оголосили про "масштабний" наступ на Куп'янськ, а потім видалили повідомлення. Американські аналітики з ISW зазначили, що противник почав інтенсивно обстрілювати трасу №26 (Шевченкове-Куп'янськ).