"Пряме попадання": бойовики ХАМАС вдарили по мечеті Кадирова (фото)

Мечеть імені Ахмата Кадирова відкрив його син Рамзан Кадиров у 2014 році. Під час атаки ХАМАС у неї прилетіла ракета.

У понеділок, 9 жовтня, одна з ракет, запущених бойовиками ХАМАС по Ізраїлю, влучила в мечеть імені Ахмата Кадирова. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю в соціальній мережі X.

"Пряме попадання ракети терористів ХАМАСу в мечеть імені Ахмата Кадирова під Єрусалимом", — ідеться в публікації.

За даними BBC, глава Чечні Рамзан Кадиров відкрив в арабському селі Абу-Гош під Єрусалимом мечеть імені Ахмата Кадирова 2014 року. Мечеть отримала назву "Мечеть миру".

На її будівництво було витрачено близько 10 мільйонів доларів. З цієї суми 6 мільйонів доларів виділила влада Чечні. Землю під будівництво село отримало безкоштовно від держави.

Рамзан Кадиров поки ніяк не відреагував на удар бойовиків ХАМАС по мечеті імені його батька.

Нагадаємо, що на думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Росія та Іран допомагали бойовикам ХАМАС освоїти тактику застосування деяких видів озброєнь.

Ми також повідомляли, що член керівництва ХАМАС за кордоном Алі Барака розповів про виробництво ракет дальністю до 250 кілометрів у Секторі Газа. За його словами, палестинці готували свою операцію проти Ізраїлю протягом останніх двох років.