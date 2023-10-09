Готувалися 2 роки: у ХАМАС розповіли про виробництво ракет дальністю до 250 км (відео)

За словами члена керівництва ХАМАС за кордоном Алі Барака, у палестинців нібито колосальні можливості у виробництві озброєння. Тим часом ЦАХАЛ продовжує виконувати поставлені завдання і повертати території.

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У ХАМАС у Секторі Гази є заводи, на яких виробляють ракети дальністю до 250 кілометрів. Про це заявив член керівництва ХАМАС за кордоном Алі Барака в коментарі RT Arabic 9 жовтня.

За його словами, палестинці готували свою операцію проти Ізраїлю протягом останніх двох років і нібито колосально підготувалися до протистояння.

"У нашому розпорядженні є заводи для виробництва всього, починаючи з ракет дальністю 250, 160, 80, 45 і 10 км. У нас є заводи для виробництва мінометів і боєприпасів до них", — заявив Алі Барака.

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Окремо він додав, що в Секторі Газа є заводи для для виробництва РПГ-7, а також для виробництва Б-10 і боєприпасів до них. Також Алі Барака заявляє про наявність цехів для виробництва автоматів Калашникова і патронів.

Війна в Ізраїлі: подробиці

У суботу, 7 жовтня, із Сектора Гази почався наступ бойовиків ХАМАС на Ізраїль. По всій країні почали лунати звуки повітряної тривоги і прогриміли вибухи. Терористи розстріляли відвідувачів музичного фестивалю, який проходив у пустелі Негев.

8 жовтня штаб оборони Ізраїлю повідомив, що в країні ввели в дію "пункт 40 Алеф". Згідно з цим пунктом закону, ЦАХАЛ узяв на себе функції управління військовими діями, при цьому лише доповідаючи політичному керівництву.

9 жовтня в Міноборони Ізраїлю заявили, що країна запроваджує повну блокаду Сектора Газа. Відповідно, на цій території не буде ні води, ні їжі, ні електрики, як зазначив міністр Йоав Ґалант.

Окремо в ЦАХАЛ зазначили, що починаються атаки на центри ХАМАС у Секторі Гази. Ізраїльським військовим вдалося за перші дві доби звільнити від бойовиків населені пункти на кордоні із Сектором Гази, після чого операція продовжилася.

У мережі також з'являється колосальна кількість роликів, на яких видно роботу ЦАХАЛ по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа. Усю їхню інфраструктуру знищують у короткі терміни.