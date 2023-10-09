РФ будує залізницю до Криму в "глибокому тилу": Федоров показав схему проекту (фото)

За словами мера Мелітополя, окупанти розуміють вразливість своїх логістичних шляхів, тому намагаються знайти вихід. Проходити рейки повинні будуть через Маріуполь, Бердянськ і так далі.

Російські загарбники планують побудувати нову гілку залізниці в тимчасово окупованому Криму. Розмістять її в "глибокому тилу" через загрозу атак. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров 9 жовтня.

За його словами, противник готується до того, що він втратить свої логістичнi шляхи, тому почав діяти. Планується будівництво нової залізничної гілки з Ростова-на-Дону через тимчасово захоплені українські міста Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь біля узбережжя Азовського моря — до Криму.

Такий маршрут може стати для російських окупантів єдиним способом для перекидання військ і техніки. Вибухи поруч із Кримським мостом і його регулярні перекриття змушують їх шукати способи.

"Таким чином, вони намагаються не тільки утримати "сухопутний коридор" до Криму, а поліпшити пересування "сухопутним коридором", — заявив Іван Федоров.

Окремо мер Мелітополя зазначив, що незабаром Кримський міст і зовсім може перестати працювати, що створює додаткові труднощі для ЗС РФ. А ось залізниця, яка є зараз і проходить недалеко від міста Токмак у Запорізькій області, вкрай небезпечна для супротивників через близькість фронту.

"Так що вони розуміють, що це буде єдиний маршрут з тимчасово окупованого Криму на територію Росії. Тому саме тому сьогодні вони вибудовують цю логістику, прокладають нове полотно залізниці, щоб покращити перекидання військового обладнання та військової техніки, тому що Крим скоро стане не функціональним у цій частині для них", — додав Іван Федоров.

Окремо він опублікував схему маршруту, який противник хоче реалізувати.

РФ планує побудувати залізницю до Криму в "глибокому тилу" Фото: Іван Федоров

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що в Маріуполі окупанти будують нову залізницю, щоб знизити залежність від сполучення з Кримом.