"У нас немає іншого вибору": Нетаньягу показав потужні удари по Сектору Газа (відео)

Ізраїльський прем'єр заявив, що його країна не вестиме зараз переговори з бойовиками ХАМАС. І супроводжував свої слова кадрами потужних ударів територією Сектору Газа.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив 9 жовтня про початок наземної операції у Секторі Газа у телефонній розмові з президентом США Джо Байдену, підкресливши, що в Ізраїлю немає іншого вибору, окрім як почати наземну операцію в Секторі Газа. Про це пише видання Walla.

"Ми повинні зайти. Ми не можемо зараз вести переговори. Нам потрібно відновити стримування… Ми відповідаємо на силу великою силою", — повідомив він.

Також Нетаньягу зауважив американському президенту, що його турбує сценарій відкриття ще одного фронту на півночі країни і що Ізраїль готується до цього.

"У нас немає іншого вибору, окрім як рішуче відреагувати", — підкреслив він.

За інформацією видання, Байден не став відмовляти Нетаньягу від початку наземної операції в Секторі Гази.

"Ми не намагаємося переконати ізраїльтян у цьому питанні, оскільки ми підтримуємо право Ізраїлю на самооборону", — повідомив Байден.

Нетаньягу звернувся і до південного регіону країни із словами підтримки, заявивши, що Ізраїль змінить Близький Схід, коли помститься за руйнівний напад ХАМАСу та відновить постраждалі від атаки громади.

"Я знаю, що ви пройшли через важкі, жахливі речі. Те, через що доведеться пройти ХАМАСу, буде важким і жахливим — ми вже перебуваємо в розпалі битви і тільки почали", — акцентував прем’єр у The Times of Israel.

Він подякував Півдню Ізраїлю за стійкість і сказав, що майбутній бій потребуватиме часу.

"Нація переверне кожен камінь, щоб допомогти вам усім. Я прошу вас проявити твердість, тому що ми збираємося змінити Близький Схід", — ще раз додав Нетаньяху.

Кадри, наведені очільником уряду у власному акаунті соцмережі Х (Twitter), були оприлюднені ЦАХАЛом з таким коментарем.

"Літаки військово-повітряних сил здійснюють масштабні атаки вздовж і впоперек сектора Газа, сіючи хаос терористам ХАМАС. Лише за останні три години з десятків літаків було атаковано близько 130 цілей", — відзначили ізраїльські військові.

Що відомо про жертв нападу бойовиків ХАМАС

За інформацією Timesofisrael, кількість загиблих ізраїльтян зросла до 800. Щонайменше 260 людей були вбиті бойовиками ХАМАС на концерті, який відбувався поблизу кордону із Сектором Гази.

Понад 100 осіб викрадено під час ракетних ударів. Є свідчення, що бойовики вивезли їх на свою територію. Серед викрадених були маленькі діти, люди похилого віку та іноземні громадяни, у тому числі 11 тайців, які працювали на фермах поблизу кордону.

Нічого невідомо про трьох громадян Великобританії, які пропали безвісти або загинули, як повідомили їхні сім'ї. Наразі підтверджено вбивство громадянина Франції, 20-річного солдата ЦАХАЛу. Ще кілька громадян Франції досі вважаються зниклими безвісти.

За інформацією українського МЗС, в Ізраїлі загинули двоє українок. Крім того, серед убитих і викрадених ХАМАСом людей, ймовірно, є кілька громадян США.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з Сектора Газа масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет. Бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни. Сили оборони країни стягують артилерію і танки до кордону з Газою, тривають авіаудари.

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив сотні цілей у Секторі Газа. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Вчора Нетаньягу сказав, що Ізраїль вступає у довгу війну, її перша фаза підходить до завершення. Водночас Ізраїль повернув контроль над усіма містамі на кордоні із Сектором Газа.

Також стало відомо про повітряну тривогу, оголошену на півночі Ізраїлю на кордоні з Ліваном. З'ясувалось, що з того боку кордону здійснили два мінометних постріли, при чому один зі снарядів навіть не долетів. Сили ЦАХАЛу застосували авіацію.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Європі, зокрема Франції і Німеччині, посилюють заходи безпеки та охорону евреїв та єврейських об'єктів.

Ізраїльтянка, як повідомляв Фокус, розповіла про атаку ХАМАС на музичний фестиваль. Дівчина три години прикидалася мертвою, поки бойовики розстрілювали людей, які тікали.

Крім того, Фокус зазначав, що ситуація загострилася і на півночі Ізраїлю, де угруповання "Хезболла" обстріляло прикордонні позиції в спірному районі гори Дов. У відповідь сили ЦАХАЛ завдали артилерійського удару по території південного Лівану. Це підтверджує і військовий експерт, редактор відділу "Воєнний фокус" Ігаль Левін.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.