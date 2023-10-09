Ідентифіковано пілотів з авіабази "Енгельс-2", які бомбили міста України — розслідувачі (фото)

OSINT-розслідувачі зібрали дані про 73 російських військовослужбовців зі стратегічної авіабази "Енгельс-2", які причетні до атак української цивільної інфраструктури.

Фахівці OSINT-агентства Molfar, яке спеціалізується у сфері приватної розвідки, встановили особи льотчиків ВПС РФ з авіабази "Енгельс-2", які бомблять українську цивільну інфраструктуру. Їхні особисті дані були опубліковані на сайті агентства.

Команда Molfar ідентифікувала 73 співробітника авіабази "Енгельс-2", серед яких кілька командирів, пілоти, штурмани і члени команди техніків. Зібрано велику кількість персональних даних, включно з адресами проживання, номерами телефонів, акаунтами та паролями в соцмережах, подробицями біографії та послужними списками.

Ідентифіковані російські пілоти з авіабази Енгельс-2 Фото: Molfar

Команда розслідувачів за відкритими джерелами створила реєстр із контактами військовослужбовців. Серед упізнаних значаться:

Симоненко Олександр — командир полку, полковник, бере участь у військових діях в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Батраков Олександр Юрійович — начальник штабу, брав участь у бойових діях на Північному Кавказі. Капша Трохим Олександрович — полковник, тимчасовий виконувач обов'язків командира з'єднання і начальника авіабази в Енгельсі, брав участь у бойових діях у Сирії. Печачев Олексій Геннадійович — пілот Ту-95мс "Ізборск", народився в Мелітополі Запорізької області, брав участь у війні в Сирії у 2015 році. Стегачов Олег Сергійович — пілот Ту-95МС "Воркута", брав участь у військових діях у Сирії. Дорофєєв Іван Федорович — пілот Ту-95МС "Мурманськ", внесений до бази "Миротворець" як учасник вторгнення Росії в Україну 2022 року. Манягін Олександр Сергійович — командир ескадрильї Ту-95мс, внесений до бази "Миротворець" як учасник вторгнення Росії в Україну 2022 року.

"Ці пілоти, члени екіпажів, командири — всі вони залучені до міжнародних воєнних злочинів, оскільки причетні до ударів по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі України. Діяльність цих людей... може і повинна бути визнана злочином проти людяності або актом геноциду українського народу. І саме тому ці люди мають бути визнані міжнародними злочинцями. Вони і всі, хто здійснюють ці атаки проти України, повинні розуміти — покарання неминуче", — йдеться на сайті Molfar.

За інформацією OSINT-агентства, у будинках, де живуть сім'ї військовослужбовців авіабази "Енгельс-2", з'явилися написи "тут живе сім'я вбивці".

Авіабаза "Енгельс-2": що відомо

"Енгельс-2" — одна з найбільших баз ВПС Росії, звідки регулярно злітають бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС для повітряних атак по території України. Вона розташована в Саратовській області, приблизно за 900 км від Харкова.

Розташування стратегічної російської авіабази "Енгельс-2" Фото: Molfar

Надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-160 (Blackjack за класифікацією NATO):

найбільший бомбардувальник у світі;

здатний нести ядерні боєголовки;

виконує швидкі й точні удари;

боєзапас — до 12 крилатих ракет Х-55, Х-101/102 у двох внутрішніх відсіках озброєння.

Турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (Bear за класифікацією NATO):

здатний нести ядерні боєголовки;

застосовується для тривалого патрулювання і розвідки;

боєзапас — до 6 "крилатих" ракет Х-55 або Х-101/102 на зовнішніх підвісках.

Найчастіше Ту-160 і Ту-95МС використовують протикорабельні ракети Х-22 і крилаті ракети Х-55 з дальністю до 2500 км.

Аеродром "Енгельс-2" входить до так званої ядерної тріади РФ. Авіабаза може використовуватися для проведення випробувань нової авіатехніки і обладнана інфраструктурою для обслуговування великих і важких літаків.

У 2021 році "Енгельс-2" була єдиною в Росії, де базувалися літаки Ту-160. За підрахунками військових експертів, у Росії залишилося 16 таких бомбардувальників. Інформацію про літаки та льотно-технічний склад, який їх обслуговує, ретельно приховують.

За підрахунками команди Molfar, бомбардувальники з авіабази "Енгельс-2" випустили понад 300 ракет по українським населеним пунктам із грудня 2022 року. Під час обстрілів найчастіше використовували ракети Х-101 і Х-555.

Обстріли України, здійснені літаками з авіабази "Енгельс-2" Фото: Molfar

Нагадаємо, у РФ почали малювати літаки на аеродромах. На авіабазі "Енгельс" росіяни намалювали на льотному полі щонайменше два силуети літаків Ту-95 МС, щоб вони відігравали роль хибних цілей.

Раніше Фокус писав про те, що український дрон атакував російську стратегічну авіабазу "Енгельс-2". Троє російських військових, які перебували на аеродромі, дістали смертельні поранення через падіння уламків збитого БПЛА.