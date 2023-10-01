На кого це розраховано: у РФ почали малювати літаки на аеродромах (фото)

Ту-95МС у РФ не виробляють, тому окупанти намагаються захистити аеродроми таким дивним чином. На один з намальованих літаків навіть встановили шини, як на справжньому бомбардувальнику.

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На аеродромі стратегічної авіації "Енгельс" окупанти нанесли як мінімум два силуети літаків Ту95 МС, щоб відігравати роль хибних цілей. The War Zone розбирались, чи може це бути ефективним.

На намальований силует росіяни навіть встановили реальні шини наче як на справжніх літаках. З супутникового знімка, який опублікували в мережі незрозуміло, чи це лише фарба, чи, наприклад, тканина. Якість виготовлення хибних цілей настільки низька, що їх легко відрізнити від реального літака, бо немає тіней. Також з двох намальованих літаків лише один виглядає доробленим, ймовірно, інший в процесі роботи.

Аеродром Енгельс з намальованими літаками Фото: Planet Labs Inc.

Мета росіян полягає в тому, щоб ввести в оману Україну у випадку ударної операції. Проте у видання стверджують, що достатньо отримати супутниковий знімок високої якості чи використати радар із синтетичною апертурою, щоб зрозуміти, що Ту-95МС не справжні. У виданні додають, що так робиться не вперше у світі, просто зараз це вже не є таким ефективним.

Приманки можуть бути корисні за умов нічного удару по аеродрому в умовах поганої видимості. До того ж фарба може відбивати чи поглинати інфрачервоне випромінювання, що ускладнить виявлення приманки. Проте головна проблема знову в двомірності малюнку, під не прямим кутом стане очевидно, що це не літак, а малюнок. РФ не може виготовляти стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, тому їх необхідно захищати від ураження навіть таким дивним чином.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, для чого у РФ розміщують шини на бомбардувальниках, ймовірно, для захисту від "Нептуна".

6 вересня у Китаї показали навчання зі швидкої відбудови аеродрому після ракетного удару.