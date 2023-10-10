"Це маніяк": племінниця Трампа звинуватила його в передаванні Путіну секретів оборони Ізраїлю

За словами Мері Трамп, глава Кремля міг передати секрети ізраїльської національної безпеки Ірану, а той — терористам ХАМАСу.

Племінниця 45-го президента США Дональда Трампа Мері сказала, що той міг розкрити президенту РФ Володимиру Путіну секрети національної безпеки Ізраїлю. Про це Мері Трамп написала у себе в X ( раніше Twitter).

Вона опублікувала пост, у якому поділилася скріншотом заяви Дональда Трампа. У ній колишній американський президент задумався про можливість терористичних атак на території Сполучених Штатів.

"Ті самі люди, які здійснили набіг на Ізраїль, у рекордній кількості вливаються в наші колись прекрасні США через повністю відкритий південний кордон. Вони планують напад на нашу країну? Криворукий Джо Байден і його бос Барак Хусейн Обама зробили це з нами!" — написав Дональд Трамп.

Мері Трамп негативно висловилася про думки свого дядька. Вона поставила собі питання, чому він досі перебуває на волі.

"Цей довбан*й маніяк, найімовірніше, передав Путіну (який передав Ірану, який передав ХАМАСу) секрети національної безпеки Ізраїлю..." — написала вона.

Мері Трамп про свого дядька Фото: Скриншот

Хто така Мері Трамп

58-річна Мері Лія Трамп — це американська психологиня та авторка книжок. Є членктнею Демократичної партії. Неодноразово з'являлася в ефірі популярних американських програм. Підтримала Гілларі Клінтон на виборах президента США у 2016 році.

Нагадаємо, що колишній віцепрезидент США Пенс звинуватив Трампа у війні в Україні. Американський політик звернув увагу і на дії адміністрації Джо Байдена, яка нібито намагалася домовитися з владою Ірану, що, на його думку, створило умови для проведення безпрецедентного терористичного нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.