Вполювали вночі: оператори ССО дронами ефектно знищили російську гармату біля Бахмута (відео)

Українські захисники провели аеророзвідку, а згодом атакували об’єкт, одночасно скинувши на нього кілька боєприпасів.

Оператори безпілотних авіаційних комплексів Сил спеціальних операцій знищили гармату Д-30 російських окупантів на Бахмутському напрямку. Відео роботи опублікували в Telegram підрозділу.

Бійці провели успішну операцію вночі. Вони показали, що ретельно облаштовують позицію перед ударом. Згодом воїни запустили безпілотники.

Спочатку аеророзвідка виявила ворожу гармату серед цивільних споруд. Згодом атакували об’єкт, одночасно скинувши на нього кілька боєприпасів. Уразили російську Д-30 з першої спроби.

ССО ЗСУ у війні з РФ

Сили спецоперацій ЗСУ у жовтні влаштували справжні "жнива" у Запорізькій області. Українські спецпризначенці доклали зусиль до спалення великої кількості техніки російських загарбників, серед якої – артилерійські установки "Акація, "Піон", реактивний "Ураган" та станція РЕБ "Житель".

У червні сили ССО знищили 8 одиниць техніки військ РФ. Військові 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ліквідують важливі цілі противника ударними дронами. У росіян буде менше машин, які перевозять гаубиці "Мста" і гармати "Гіацинт-Б".

У травні Сили спеціальних операцій України застосували безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, який влетів у російський танк. Сучасний безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, влетів прямо в важку техніку, завдавши противнику непоправних втрат.

Нагадаємо, 10 жовтня військовий експерт пояснив, як ATACMS потопить Кримський міст. Модифікація ATACMS, яка завдає ударів до 300 кілометрів, здатна охопити ділянку від Керчі до Гуляйполя для ліквідації ворожих об'єктів.