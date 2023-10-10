Розвідка Британії спрогнозувала ймовірність мобілізації в Росії до виборів президента

Передвиборча кампанія Володимира Путіна, як вважають у Міноборони Великої Британії, неофіційно розпочнеться в листопаді 2023 року.

До президентських виборів в Росії, які відбудуться у березні 2024 року, ймовірність проведення мобілізації залишається низькою. У сервісі Х (twitter) Міністерство Великої Британії опублікувала відповідний звіт.

Напередодні виборів Кремль, як йдеться у повідомленні, майже напевно прагнутиме мінімізувати ризики стосовно непопулярних політичних кроків. Британська розвідка вважає дуже малоймовірним, що будь-яка подальша хвиля мобілізації в РФ буде здійснена до президентських виборів у березні 2024 року.

Президентські вибори в Росії відбудуться 17 березня 2024. Володимир Путін, президент Росії, майже напевно знову балотуватиметься, попри те, що ще не оголосив публічно щодо своїх намірів.

"Існують припущення, що передвиборча кампанія Путіна неофіційно розпочнеться в листопаді 2023 року", – йдеться у дописі.

Хоча вибори в Росії є об'єктом втручання і контролю з боку Кремля, для теперішньої влади це єдиний спосіб політичної легітимації. Міноборони Великої Британії вважає, що передвиборча кампанія Путіна зосереджуватиметься на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від "агресивних зовнішніх ворогів". Цей наратив, який часто використовується для виправдання дій держави і Путіна та консолідації влади.

Нагадаємо, аналітики ISW 9 жовтня повідомили, що російська влада, ймовірно, має намір відкликати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробовувань. Керівництво Держдуми РФ, за інформацією ISW, звернулося до комітету з міжнародних справ із вимогою обговорити процес відкликання ратифікації договору до 18 жовтня.