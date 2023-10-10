Готують "подушку" для залізниці: окупанти розширюють автодорогу між Новоазовськом та Маріуполем

Окупанти будують ділянку завдовшки 50 км, яка має врізатися безпосередньо в наявну гілку Маріуполь-Волноваха і далі йтиме до Мелітополя та Криму.

Російські окупанти готують "подушку" для будівництва залізничної колії на місці автомобільного шляху між Новоазовськом та Маріуполем. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє "Еспресо".

За його словами, окупанти будують ділянку завдовшки 50 км. Вона має врізатися безпосередньо в наявну гілку Маріуполь-Волноваха і далі йтиме до Мелітополя та Криму.

"Тобто оце єдина гілка, яка існує зараз і вони намагаються туди врізатися. Будівництво мосту триває, наскільки воно просунулося ми, на жаль, не можемо подивитися, достатньо серйозно вони ставляться до охорони цього об'єкта. Якщо брати логістику та будівництво залізничної колії, то за нашою інформацією — це не вся колія, яку вони намагаються побудувати", — зауважив Андрющенко.

Він зазначив, що наявна траса між Новоазовськом та Маріуполем розширюється.

"Скоріше всього, та нова дорога і буде "подушкою" для прокладання залізничної гілки безпосередньо між Ростовом і Маріуполем. І далі вони хочуть з'єднати таку ж гілку вздовж моря Маріуполь і Бердянськ. Наскільки їм це вдасться і куди вони підуть — невідомо, бо цього року вони не встигнуть розпочати будівництво ще однієї гілки між Маріуполем і Ростовом", — розповів радник міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, що РФ перекинула додаткові військові сили та військову техніку до тимчасово окупованого Маріуполя та прилеглих до нього районів.

Раніше повідомлялося, що жителів Маріуполя можуть мобілізувати з 1 жовтня. Повістки планують видавати всім чоловікам на захоплених територіях, які отримали російське громадянство.