"Наведемо порядок": Кадиров погрожує Ізраїлю відправити до Палестини свої війська

Чеченський політик заявив, що в Ізраїлі свого часу його мирну делегацію усіляко утискали та провокували, тож зараз він на боці Палестини.

Глава Чечні Рамзан Кадиров підтримав Палестину у війні проти Ізраїлю і заявив, що готовий відправити туди свої війська. Про це він проінформував у своєму телеграм-каналі.

Кадиров заявив, що під час поїздки до Ізраїлю зі своєю "мирною делегацією" вони на собі "відчули неприховану провокацію".

"Ми підтримуємо Палестину. І ми проти цієї війни, яка, на відміну від інших конфліктів, може перерости в щось більше. Я закликаю зупинити як війну, і будь-які форми нагнітання обстановки. У разі потреби наші підрозділи готові виступити як миротворчі сили для наведення порядку та протидії будь-яким обурювачам", — заявив Кадиров.

Він звернувся до світової спільноти, щоб вона хоч одного разу одноголосно ухвалила справедливе рішення щодо ситуації в Палестині.

Нагадаємо, що 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. Було випущено 2200 ракет, після яких бойовики розпочали вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Також повідомлялося, що у ГУР Міноборони повідомили, що Росія через ПВК передала бойовикам палестинського руху ХАМАС захоплену в Україні західну зброю.

Також відомо, що бойовики ХАМАС вдарили по мечеті Кадирова, яку він на честь свого батька відкрив у 2014 році. На її будівництво було витрачено близько 10 мільйонів доларів. Рамзан Кадиров ніяк не відреагував на удар бойовиків ХАМАС по мечеті імені його батька.