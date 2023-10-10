Операція "Повінь Аль-Акси" була нетиповою для ХАМАС: якою буде відповідь Ізраїля, — експерти

Ізраїльська армія в перспективі може зіткнутися з ударами союзників і прихильників ХАМАСу на кількох напрямках, тому війна в Ізраїлі може набути екзистенційних масштабів.

Терористична атака угруповання ХАМАС на Ізраїль, яка має назву "Повінь Аль-Акси", має безпрецедентний характер. На думку західних експертів, Ізраїль може зіткнутися з атаками з різних напрямків, тож маховик війни набуває екзистенційних масштабів. Про це пише видання Defence One.

Низка військових фахівців вважає, що ісламісти з ХАМАС провели нетипову атаку, показавши однозначний прогрес у своїх можливостях. Але в перспективі Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) може зіткнутися з більшою проблемою, якщо удари відбудуться з різних напрямків. Таку думку висловив колишній командувач сухопутними військами США в Європі Марк Гертлінг.

"Операція "Повінь Аль-Акси" — це не типова атака ХАМАС. Ізраїль стикається з атаками на кількох напрямках і фронтах, з боку противника, який має союзників і прихильників (Хезболла, Ісламський Джихад та інші — прим. ред.). Усе набагато складніше", — зазначив він.

Старший науковий співробітник у Раді з міжнародних відносин (CFR) Стівен Кук сказав, що суботній напад на Ізраїль був безпрецедентним і явним "квантовим стрибком" у можливостях ХАМАС. Ще один експерт CFR Брюс Хоффман звернув увагу на кількість випущених ракет з боку палестинців, а також на можливий потенціал "Хезболли" в цьому аспекті.

"У 2006 році "Хезболла" мала арсенал із приблизно 15 тис. ракет. Сьогодні їхня кількість у 10 разів більша. Небезпека війни на два фронти для Ізраїлю або, можливо, на три фронти, якщо на Західному березі спалахне насильство, починає набувати екзистенціальних масштабів", — підкреслив він.

Однак не виключено, що ізраїльська армія настільки ж безпрецедентним чином. Кук із цього приводу додав, що найближчим часом, якщо почнеться наземна операція ЦАХАЛу, кровопролиття лише посилиться.

"Очікуйте дуже масштабної військової операції Ізраїлю. Старі методи повітряних ударів і артилерійських обстрілів більше не діють. Це означає велике кровопролиття найближчими днями та тижнями", — підсумував експерт.

Нагадаємо, підполковник Армії оборони Ізраїлю Аріє Зайден 9 жовтня заявив, що ХАМАС у найближчому майбутньому буде дуже здивований тим, яку відповідь підготувала ізраїльська армія. За його словами, майбутні кроки армійців залежатимуть від поставлених урядом завдань, проте вже ЦАХАЛ має повну свободу дій.