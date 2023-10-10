Перекинули найкращі сили на два напрямки: РФ намагається "заморозити фронт" до березня 2024, — ISW

Росіяни зосередили свої найчисельніші та найпрофесійніші сили на Мелітопольському та Бердянському напрямках — пріоритетних для ЗС РФ. Згідно з прогнозом, окупаційне угруповання спробує не допустити проривів ЗСУ або "чутливого успіху на оперативному рівні".

Російські війська можуть проводити перегрупування своєї південної частини військ, дислокованої на окупованій території України, а в районі Гуляйполя Пологівського району ЗС РФ провели, ймовірно, попереджувальний наступ для захисту від українського контрнаступу. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 10 жовтня.

З посиланням на українські джерела повідомляється, що російське військове командування нещодавно провело перегрупування південного підрозділу для роботи за двома напрямками — Мелітопольському і Бердянському. Тут росіяни зосередили найчисельніші та найпрофесійніші сили.

Переважно це мотострілецькі підрозділи східного військового округу, "найсильніша" армія, 5-та загальновійськова армія, дві "не настільки потужні" армії східного округу, 29, 36 підрозділи, а також 40, 155 бригади Чорноморського флоту, 336 бригада морської піхоти.

За словами оглядача, для російського командування посилення південного угруповання окупаційних військ важливіше за решту на всій лінії фронту.

Війна в Україні: прогноз

Зі свого боку, ексватажок проросійських бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін, який перебуває під вартою, знову заявив, що військове керівництво РФ проводитиме стратегічну оборону, щоб "заморозити лінію фронту" до президентських виборів у РФ у березні 2024 року.

Дружина Гіркіна опублікувала його лист, написаний 29 вересня. У ньому офіційно визнаний судом у Гаазі масовий убивця міркував про поточний стан на фронті та дав свій прогноз щодо дій російських військ.

Певні групи в російському керівництві пропонують заморозити поточну лінію фронту в Україні й виступають проти тих, хто підтримує продовження наступальних операцій. Гіркін на 99% впевнений у тому, що Кремль вирішить "заморозити фронт" до президентських виборів у березні 2024 року.

Згідно з прогнозом, ЗС РФ намагатимуться не допустити проривів ЗСУ або "чутливого успіху на оперативному рівні". Будь-які дії російського уряду, спрямовані на зміцнення військ до президентських виборів 2024 року, ймовірно, погіршать соціальне, економічне та внутрішньополітичне становище в РФ.

Нагадаємо, що РФ може планувати вихід із договору про заборону ядерних випробувань.

Також повідомлялося, що напередодні, 10 жовтня, ЗСУ просунулися до лісосмуги між Роботиним і Вербовим.