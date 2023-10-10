"Логічне продовження": Данілов пояснив значення війни в Ізраїлі для України

За словами секретаря РНБО, напад ХАМАСу — не випадковість, а "логічне продовження" війни авторитаризму проти Заходу.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов пояснив, що конфлікт в Ізраїлі з бойовиками ХАМАС може вплинути на розвиток повномасштабної війни в Україні. Про це Данілов розповів в інтерв'ю виданню "УП".

Події в Ізраїлі підкреслюють, що боротьба за демократію має глобальний характер і не обмежується лише Україною. Він стверджує, що напад з боку ХАМАСу не випадкова подія, а "логічне продовження" боротьби авторитаризму проти західних цінностей.

Данілов стверджує, що недопущення безкарності зла вкрай важливе, оскільки воно буде поступово збільшувати свою агресивність і зухвалість. На його думку, якщо ворог не буде підданий знищенню, це буде сприйнято ним як прояв слабкості.

"Трагедія Ізраїлю допомагає світу нарешті зрозуміти, з чим він має справу, і по-новому оцінити роль і значення України в її боротьбі проти Росії", — наголосив він.

Як приклад можна навести ситуацію, коли те, що раніше могло бути інтерпретовано як прояв локальної ворожості, сьогодні виглядає як системна спроба перегляду усталених принципів світового існування.

За словами секретаря РНБО, війна в Ізраїлі також дає зрозуміти важливість фактора часу.

Раніше повідомлялося, що Москва не стала засуджувати терористичне угруповання ХАМАС за напад на ізраїльські міста в районі Сектора Газа. Російська сторона висловила лише "стурбованість" і закликала зупинити кровопролиття.

А підполковник Армії оборони Ізраїлю Аріє Зайден 9 жовтня заявив, що ХАМАС у найближчому майбутньому буде дуже здивований тим, яку відповідь підготувала ізраїльська армія. За його словами, майбутні кроки армійців залежатимуть від поставлених урядом завдань, проте вже ЦАХАЛ має повну свободу дій.