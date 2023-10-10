Жива: стало відомо, де перебуває німкеня з тату і дредами, з якої знущалися бойовики ХАМАС

Дівчина нібито перебуває в лікарні в Секторі Гази і їй потрібна евакуація, заявила журналістам її мати.

Шані Лук, яку захопили в полон на музичному фестивалі в Ізраїлі і з якої знущалися бойовики ХАМАС, жива. Про це повідомила німецькому виданню Вild мати дівчини.

Сім'я дівчини отримала звістку про її госпіталізацію в Секторі Гази. Мати Шані сказала: "Тепер у нас є докази того, що Шані жива, але має серйозну травму голови та перебуває у критичному стані. Кожна хвилина має значення".

Жінка додає, що в її доньки зламані руки і ноги і їй потрібна евакуація.

Раніше кредитною карткою дівчини намагалися розрахуватися в магазині в Секторі Гази. Про що мама Шані отримала повідомлення з банку.

Під час атаки ХАМАС Шані зателефонувала родині на мобільний з місця фестивалю. Її мати Рікарда Лук запитала: "У вас є укриття поблизу?" Пролунали постріли. Її донька була збентежена і пообіцяла знайти бомбосховище. Після цього зв'язок перервався.

Як потім було встановлено, Шані Лук вибігла на стоянку зі своїм коханим, з яким була на фестивалі, та ще чотирма друзями; вони хотіли втекти на двох автомобілях. Молоді люди втратили один одного з поля зору. Їхні друзі сховалися в кущах, а Шані та її хлопець зникли.

Відео з Шані Лук

Кадри відео, де бойовики ХАМАС в кузові пікапу везуть дівчину в непритомному стані зі зламаними кінцівками та у крові облетіли світ.

Страшні кадри побачила жителька Німеччини, яка за дредами та татуюваннями впізнала свою доньку, яка є художницею і на момент нападу ХАМАС перебувала на музичному фестивалі на півдні Ізраїлю. Музичний фестиваль став однією з перших цілей терористичного угруповання. За повідомленнями у мережі, десятки людей загинули на місці, а багатьох взяли в полон.

Нагадаємо, що в Сектор Гази доставили десятки захоплених у полон ізраїльтян, частина яких можуть бути вже мертвими. Деякі солдати армії ЦАХАЛ були вбиті в боях.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі подружжя сховало дітей і вступило в бій із терористами ХАМАСу. Чоловік і дружина обоє служили в ЦАХАЛі, вдома у них була зброя. Пара вирішила відстрілюватися від бойовиків.