Вступ до ЄС, посилення ППО та F-16: про що Зеленський домовився в Румунії (відео)

За словами президента України, в Бухаресті він отримав хороші новини, за що подякував сусідній країні. Фокус зібрав головні тези виступу глави держави.

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня прибув до Румунії з офіційним візитом, де провів переговори з колегою Клаусом Йоганнісом. Фокус зібрав головні заяви глави держави з Бухареста.

Візит Зеленського до Румунії: військова допомога

Насамперед Володимир Зеленський поділився хорошими новинами стосовно озброєння. Зокрема, мова пішла про артилерію і системи ППО.

"Я поінформував про ситуацію на полі бою, наші оборонні потреби. Я вдячний за всі надані Румунією пакети підтримки і за те, що ми обговорили сьогодні. Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО. Велике спасибі за це", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо він зазначив, що жителям Румунії відомо, які загрози життю несуть російські ракети та ударні дрони.

Візит Зеленського до Румунії: співпраця країн і навчання пілотів

До слова, Україна та Румунія підписали під час зустрічі лідерів двосторонню декларацію, до якої включено ключові речі взаємодій країн. Йдеться про безпеку в регіоні Чорного моря, про розширення зв'язків і відкриття нових пунктів пропуску на кордоні.

Окремо Володимир Зеленський і Клаус Йоганніс домовилися про запуск зернового коридору через Молдову до Румунії. Насамперед це економічне рішення, і сторонам вдалося домогтися позитивних результатів у розвитку логістики в цьому "трикутнику".

"У "трикутнику" Україна — Молдова — Румунія ми здатні створити дуже потужне підґрунтя для розвитку не тільки наших країн і народів, а й усієї Європи. І вже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову до Румунії. І це зразок того, як багато чого ми можемо зробити разом. Що матиме велике, високе значення не тільки для нас, а й для Європи та світу загалом", — продовжив Володимир Зеленський.

Навчання українських пілотів на F-16 у Румунії стало ще однією важливою темою, яку вдалося обговорити двом лідерам. Льотчики зі ЗСУ увійдуть до "першої хвилі" навчання, у Румунії збираються відкрити такий центр найближчим часом.

"Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії для F-16. Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили, як прискорити таку підготовку і домовилися, що українські пілоти будуть включені до "першої" хвилі навчання", — продовжив президент України.

Візит Зеленського до Румунії: шлях України до ЄС

Клаус Йоганніс на зустрічі з українським президентом заявив, що підтримує прагнення Києва стати частиною європейської сім'ї і Румунія виступає за початок переговорів про вступ ще до кінця 2023 року.

"Сьогодні я підтвердив політичну і практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу України та Республіки Молдова до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській Раді в грудні", — заявив президент Румунії.

Це рішення повинно буде підтвердити прогрес, який був досягнутий Україною і Молдовою після подачі заявки в ЄС, незважаючи на всі умови, які були висунуті.

Водночас Клаус Йоганніс наголосив, як важливо впроваджувати всеосяжні реформи, які просто необхідні для майбутнього членства і для забезпечення стійкості держави та українського суспільства.

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія стоїть за атакою ХАМАС на Ізраїль. За його словами, у Кремлі відкрито підтримують терор з боку бойовиків, які атакували Ізраїль.

Раніше Фокус повідомляв, що в парламенті Румунії скасували виступ Зеленського. За попередніми даними, захід скасували з міркувань безпеки. Один із румунських депутатів уже встиг висміяти скасування виступу президента України.